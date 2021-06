Equipe de France: les images de l'altercation entre Véronique Rabiot et Wilfrid Mbappé

La fin du match France-Suisse, lundi soir à l'Euro 2021, a été marquée par une altercation entre la mère d'Adrien Rabiot et la famille de Kylian Mbappé. Une dispute que l'on peut observer brièvement dans une séquence diffusée par TF1.

Plus encore que les erreurs défensives tricolores, les ratés face au but de Yann Sommer, ou cette cruelle séance de tirs au but, c'est la scène qui fait parler depuis quelques heures. Comme révélé mardi par RMC Sport, la fin du match France-Suisse, lundi soir à Bucarest, a été marquée par une altercation en tribune entre la mère d'Adrien Rabiot, des proches de Paul Pogba, et ceux de Kylian Mbappé.

Nerveuse, Véronique Rabiot a pointé la perte de balle du milieu de Manchester United sur l'égalisation de la Suisse (3-3, 4-5 tab), et elle a ensuite visé l'attaquant du PSG juste après l'élimination des Bleus.

Une embrouille assez claire

En substance, la mère du Turinois a déploré auprès des parents de Mbappé la "suffisance" avec laquelle leur fils a frappé (et manqué) son tir au but, et a demandé à Wilfrid Mbappé, le père de Kylian, de recadrer son garçon - trop arrogant selon elle.

Cette séquence, TF1 l'a filmée en Roumanie, et en a diffusé un bref extrait mardi soir. Sur les images en question, on voit clairement Véronique Rabiot se pencher vers Wilfrid Mbappé et s'exprimer avec une certaine véhémence - même si l'on ne perçoit pas les propos exacts - tout en rangeant ses affaires dans son sac avec colère.

En tout, l'esclandre a duré une vingtaine de minutes. D’autres familles ont assisté à la scène. Elles ont été choquées par l’attitude de Véronique Rabiot et le timing de ces explications, dès la fin du match. A noter qu'avant l’accrochage au coup de sifflet final, le match avait déjà été agité en tribune. La sécurité avait demandé à quelques proches de Paul Pogba de se calmer, alors qu’ils avaient réagi négativement sur les erreurs d’Adrien Rabiot, notamment, pendant la rencontre.