Equipe de France: Benzema dédramatise après son penalty manqué

Pour son grand retour en équipe de France après cinq ans d’absence, Karim Benzema est resté muet face au pays de Galles (3-0), mercredi soir à Nice en match de préparation à l’Euro. Le buteur du Real Madrid a manqué un penalty mais ne s’en veut pas plus que ça.

Le retour de Karim Benzema en bleu n’a pas été récompensé par un 28e but en sélection. Mercredi, tous les regards étaient pourtant tournés vers l’attaquant du Real Madrid, rappelé par Didier Deschamps pour l'Euro après cinq ans d’absence. Epaulé par Kylian Mbappé et Antoine Griezmann en attaque, l’ancien Lyonnais espérait fêter ce come-back et cette inattendue 82e sélection avec un but contre le pays de Galles, en match de préparation, sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Il faudra néanmoins attendre (peut-être mardi contre la Bulgarie), pour voir KB19 faire à nouveau trembler les filets avec le maillot bleu.

"Trouve-moi un joueur qui ne va pas en louper un !"

Karim Benzema a pourtant eu une occasion en or en première période. Après avoir provoqué la main (et l’expulsion) du Gallois Williams dans sa surface de réparation, le Français s’est vu offrir l’opportunité de tirer le penalty par Antoine Griezmann. Un tir au but repoussé par Ward, le gardien gallois. Pas la fin du monde pour le Tricolore, qui a manqué ses trois derniers penalties lors de ses trois dernières tentatives en sélection.

"Tout le monde loupe des penalties, se défend le Madrilène à l’AFP. Trouve-moi un joueur qui ne va pas en louper un ! C'est rien, c'est un match amical, je vais les travailler de plus en plus. Ce n'est pas un souci. Ce qui peut en être un, c'est de ne pas avoir d'occasions et de tirer zéro fois au but. Créer des occasions, être dans le tempo, ça c'est ce qu'il faut." Peu en réussite dans cet exercice, Benzema et ses partenaires espèrent avoir plus de chance à l'Euro, qui débutera le 15 juin avec un premier choc face à l'Allemagne à Munich.