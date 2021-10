Équipe de France: la réponse de Deschamps après les propos de Mbappé sur son mal-être

"Mbappé est heureux d'être là", a déclaré mercredi Didier Deschamps, qui n'a pas voulu s'attarder sur les commentaires médiatiques de Kylian Mbappé à propos de son spleen en équipe de France.

Il l'assure: "Je ne sais pas ce qu'il a dit. Je ne lis pas, ça ne m'intéresse pas". En conférence de presse à la veille du match Belgique-France en demi-finale de la Ligue des nations, Didier Deschamps n'a pas voulu commenter dans le détail ce que Kylian Mbappé a déclaré à propos de son mal-être durant l'Euro 2021.

"Le plus important, c'est que je l'ai vu et qu'on discute. Le discours que j'ai en interne, directement avec les joueurs, est le plus important", a-t-il martelé mercredi, au Juventus Stadium de Turin, où se déroulera le match face aux Belges.

"On ne peut pas revenir en arrière"

"Kylian est heureux d'être là", a ensuite ajouté le sélectionneur, préférant mettre derrière lui les remous du championnat d'Europe. "Il attend le match de demain, comme tous ses partenaires. Ce qui est passé est passé. On ne peut pas revenir en arrière, ni lui, ni moi, ni personne. L'important, c'est aujourd'hui et demain", a conclu Didier Deschamps.

Au micro de RMC, Kylian Mbappé a raconté avoir été "déçu" de sa brouille avec Olivier Giroud, mais aussi des réactions négatives suscitées par ses performances et son tir au but manqué en huitièmes de finale contre la Suisse. "Le message que j'ai reçu, c'est que mon ego nous faisait perdre, que je voulais prendre trop de place, et que sans moi, donc, on aurait peut-être gagné", a aussi déclaré le champion du monde dans un entretien à L'Équipe, dans lequel il raconte également avoir estimé un temps qu'il était peut-être devenu un "problème" pour la sélection.