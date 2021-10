Equipe de France en direct: la conf' des frères Hernandez et Varane avant la Belgique

"C'eest un fonds de dotation que l'on a décidé de créer ensemble. Le contexte sanitaire nous a forcé de repousser son lancement. L'idée c'est de se retrouver et de lever des fonds pour des associations que l'on aura choisi ensemble. On voudra mettre la lumière sur des associations. C'est un projet inclusif et on veut rassembler autour de nous sur des causes qui nous tiennent à coeur. On veut aider la société sur des sujets qui nous tiennent à coeur et que l'on veut soutenir. Le collectif a été notre force en 2018, on voulait faire quelque chose de solidaire."