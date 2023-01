Equipe de France: quel gardien pour les Bleus après la retraite internationale de Lloris?

Hugo Lloris a annoncé ce lundi sa retraite internationale après 145 sélections avec l’équipe de France. La question de sa succession dans les buts des Bleus se pose et les candidats ne manquent pas même si l’un d’entre eux semble déjà se démarquer.

Champion du monde en 2018 et finaliste malheureux du Mondial en 2022, Hugo Lloris a activement participé aux dernières épopées de l’équipe de France au niveau international. Mais à 36 ans et après avoir dépassé Lilian Thuram comme joueur le plus capé de l’histoire des Bleus (145 apparitions), le gardien de Tottenham a annoncé sa retraite internationale ce lundi.

En marge de la polémique autour de Noël Le Graët, le portier des Spurs et désormais ex-capitaine de l’équipe tricolore a mis fin à plus de 14 ans sous le maillot flanqué du coq. Le sélectionneur Didier Deschamps va désormais devoir lui trouver un successeur capable de garder les buts français avec autant de brio. Bonne nouvelle, les prétendants ne manquent pas avant le début des éliminatoires pour l’Euro 2024 contre les Pays-Bas et l’Irlande les 24 et 27 mars prochain.

Maignan, l’héritier adoubé par Lloris

Forfait pour la Coupe du monde au Qatar, Mike Maignan semble le favori pour prendre la suite d'Hugo Lloris dans les cages de l’équipe de France. Formé au PSG puis révélé à Lille, le gardien de 27 ans se rapproche de son prime en carrière. Sacré champion de France avec les Dogues, le Guyanais a ensuite parfaitement réussi à franchir un nouveau cap en Italie avec l’AC Milan.

Vainqueur de la Serie A avec les Rossoneri, le gardien n’a presque plus quitté le groupe tricolore depuis son arrivée en juin 2019 et a déjà disputé cinq rencontres avec les Bleus. Doublure d’Hugo Lloris en sélection, Mike Maignan a même reçu le soutien du néo-retraité pour marcher dans ses pas.

"C'est le moment pour les autres de prendre leur chance, et on sait que Mike (Maignan) est destiné à prendre la suite. Je ne lui souhaite que du bien, a estimé Hugo Lloris dans un entretien accordé au journal L’Equipe. A lui et aux autres gardiens qui vont apparaître. Désormais, si l'un ou l'autre manque, je ne serai plus concerné, l'équipe de France sera passée à autre chose, et moi aussi."

Areola et Mandanda en habitués des Bleus mais…

Sacrés champions du monde avec Hugo Lloris en 2018 et encore présents au Qatar quatre ans plus tard, Steve Mandanda et Alphonse Areola font partie des joueurs régulièrement appelé par Didier Deschamps chez les Bleus. Sans surprise, le gardien de Rennes et celui de West Ham font partie des candidats pour jouer en sélection après la retraite internationale du Niçois qui n’a pas manqué d’avoir un petit mot pour eux au moment de lister ses successeurs potentiels.

Certes, Steve Mandanda pourrait aussi choisir de passer à autre chose afin de se concentrer sur ses matchs en club mais à bientôt 38 ans, l’expérimenté joueur aux 35 capes n’a rien annoncé.

Du côté d'Alphonse Areola, celui qui a joué cinq fois avec les Bleus depuis sa première convocation en octobre 2015, il faudra sûrement se rendre indispensable à West Ham avant de pouvoir véritablement prétendre à une place de titulaire en équipe de France. Le portier des Hammers comme Steve Mandanda ne sont pas assurés de gagner plus de temps de jeu après le départ à la retraite de Hugo Lloris. Surtout si Mike Maignan se montre performant.

L’heure de la nouvelle génération avec Meslier et Lafont?

A respectivement 22 et 23 ans, Illan Meslier et Alban Lafont représentent déjà cette nouvelle génération de joueurs capables de rapidement se glisser dans les listes de Didier Deschamps.

Si Alban Lafont a déjà eu sa chance, sur le banc, en septembre après une cascade de forfaits, ce n’est pas encore le cas d’Illan Meslier. Mais, aussi bien le gardien de Nantes que celui de Leeds réalisent de grosses performances en Ligue 1 et en Premier League.

Rapidement identifiés comme l’avenir du poste de gardien en France, les deux jeunes joueurs ont déjà une belle expérience en club ainsi qu’au niveau international dans les catégories de jeunes. L’un comme l’autre ont écumé les sélections juniors avant de briller sous le maillot des Espoirs.

Après l’antichambre de l’équipe de France, Alban Lafont et Illan Meslier peuvent ainsi incarner le futur des Bleus comme Hugo Lloris l’a volontiers précisé au moment de tirer sa révérence.

Ceux qui partent de plus loin: Chevalier, Samba...

Au moment d’annoncer la fin de son aventure chez les Bleus, Hugo Lloris a encore cité un ultime nom pour lui succéder: Lucas Chevalier. Auteur d’un bon début de saison avec Lille, le gardien de 21 ans fait partie des révélations du groupe nordiste.

Mais celui qui est désormais titulaire chez les Dogues va d’abord devoir enchaîner au plus haut niveau avant d’avoir une chance sous le maillot tricolore. De quoi faire dire au tout juste retraité que "peut-être" et "plus tard", le Lillois pourrait avoir sa chance.

Enfin, et même si cette fois Hugo Lloris n’a pas cité son nom, les performances de Brice Samba parlent pour lui. Revenu en France pendant le mercato estival après trois saisons outre-Manche, le gardien de Lens n’en finit plus de briller en Ligue 1.

A 28 ans, l’ancien du Havre et de l’OM pourrait se glisser en équipe de France s’il parvient à enchaîner les gros matchs et que les Bleus ont besoin d’un numéro 1 bis apte à jouer immédiatement. Avant le Mondial 2022 au Qatar, il a même signé un appel du pied au staff français. Néanmoins, compte-tenu de la grosse concurrence et de la nouvelle génération qui pousse, le Lensois semble partir de plus loin. Au sélectionneur Didier Deschamps de trancher avant les prochains rassemblements à Clairefontaire où, donc, on ne reverra plus Hugo Lloris.