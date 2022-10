Équipe de France: "Le cauchemar est bientôt terminé", reprise imminente pour Pogba en vue du Mondial

Le milieu de terrain international Paul Pogba est tout proche de retrouver les terrains de football, a confirmé son agente, Rafaela Pimenta. Le joueur de la Juventus conserve donc un espoir de faire partie de la liste pour le Mondial au Qatar (20 novembre - 18 décembre) qui sera dévoilée par Didier Deschamps le 9 novembre.

Et si Paul Pogba gagnait son pari ? Ce qui semblait hautement improbable il y a encore un mois, l’est de moins en moins si l’on se fie aux dernières nouvelles le concernant, associées aux très récentes déclarations de son agente, Rafaela Pimenta. Engagé dans une longue convalescence après une opération au genou droit qu’il avait repoussée dans un premier temps avant de se rendre à l’évidence en septembre, Paul Pogba serait tout proche d’un retour, a-t-elle fait savoir: "La Juve a été compréhensive et a laissé à Paul le choix de se faire opérer ou non car il s'agit de son genou. On a écouté plein de spécialistes, la majorité recommandait l'opération, d'autres évoquaient la thérapie conservatrice. C'est sûr que quand tu veux éviter l'opération, tu as tendance à sélectionner les avis qui vont dans ton sens et te disent : thérapie conservatrice. Il a essayé et ça n'a pas marché. (...) Il était convaincu qu'avec la thérapie conservatrice, il serait revenu plus rapidement. Heureusement, maintenant c'est fini. Il reviendra rapidement sur le terrain pour sa Juve. Le cauchemar est bientôt terminé. Pogba sera très bientôt le nouveau leader de la Juventus."

Paul Pogba a pu recourir sans gêne ce week-end et espère désormais pouvoir jouer d'ici à début novembre, selon le quotidien L'Equipe, avant la liste dévoilée par Didier Deschamps le 9, la Coupe du monde débutant le 20. Le compte à rebours est lancé. "Il est enthousiaste. Le super pouvoir de Paul est de surmonter les difficultés avec une force incroyable et beaucoup d’optimisme, a-t-elle ajouté à son sujet. Il y a quelques semaines, il m'a dit : 'Rafaela, ça suffit. Je ne veux plus penser à rien, je me concentre sur mon genou et ma guérison, parce que je veux rejouer'. Et c'est ce qu'il a fait : Je suis sûr qu'il n'a plus écouté personne et qu'il n'a plus rien entendu, car il est capable de se couper du monde et de se concentrer sur un seul objectif."

Selon la Gazzetta dello Sport, la Juve espère pouvoir convoquer Pogba dans une semaine pour le match à Benfica en Ligue des champions, après seulement une semaine d'entraînement. Mais le champion du monde 2018 devrait surtout faire profiter de son leadership dans les vestiaires à ses coéquipiers à l'occasion d'un match capital pour l'avenir européen de la Juve. Pour le voir jouer, il faudra peut-être attendre le match contre Lecce le 29 octobre ou lors de la dernière rencontre de C1 contre le PSG le 2 novembre.

Pimenta: "Oui il aurait peut-être pu me le dire plus tôt"

Dans son processus de récupération, Paul Pogba a été perturbé par des problèmes extra-sportifs: une affaire d’extorsion se chiffrant à plusieurs millions d’euros dont il se dit victime, et qui implique une partie de sa famille. Son frère aîné Mathias, mis en examen, nie toujours toute implication. Dans les faits, l'affaire a démarré avec le dépôt d’une plainte auprès du parquet de Turin mi-juillet, mais le sujet a été porté à la connaissance du public par le biais d’une première vidéo énigmatique publiée par son frère Mathias. Un problème qui n'est pas rare chez les footballeurs, selon Rafaela Pimenta, elle-même visée par le frère de Paul Pogba.

"Ils sont menacés car ils sont très exposés, a-t-elle indiqué. J'ai tout vu, surtout le chantage: les joueurs ont peur de dénoncer ces choses car ils craignent l'atteinte à leur image ou ont honte. Ils gardent donc le silence et vivent un stress incroyable, risquant de compromettre leurs performances ou même de se blesser. En gardant le silence, ils aggravent la situation, car un bon agent peut toujours les aider. Lorsque Paul a finalement décidé de se faire aider, il a amélioré la situation et s'est rendu compte qu'il existait une 'solution'. Paul a maintenant fait tout ce qu'il avait à faire. Oui, il aurait peut-être pu me le dire plus tôt, mais je le comprends. Parce que ce n'est pas facile de parler de ces choses et on essaie souvent de les résoudre tout seul, parce qu'on a honte, parce qu'on a peur. Mais quand Paul a décidé de parler, les choses étaient en passe d'être résolues."