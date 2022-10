Équipe de France: Pogba sur la bonne voie à trois semaines de la liste?

Selon L’Equipe, le milieu de terrain de la Juventus Paul Pogba se remet bien de son opération du ménisque. Le joueur de l’équipe de France peut espérer reprendre l'entraînement collectif la semaine prochaine. Et pourquoi pas figurer dans la liste pour la Coupe du monde que dévoilera Didier Deschamps le 9 novembre.

Enfin une bonne nouvelle pour Didier Deschamps ? Si le sélectionneur de l’équipe de France doit composer avec les blessures de nombreux internationaux et surtout avec le forfait de N’Golo Kanté pour la Coupe du monde au Qatar, son autre cadre au milieu de terrain, Paul Pogba (29 ans – 91 sélections) est sur la bonne voie en vue d’un retour à la compétition. Impliqué dans une affaire d’extorsion dont il serait la victime, le milieu de terrain de la Juventus est aussi lancé dans une course contre la montre depuis son opération du ménisque le 5 septembre. Selon L’Équipe, l’ex-joueur de Manchester United va bien et est dans les temps pour espérer un retour à la compétition en novembre voire fin octobre.

Plus de douleur

Paul Pogba a repris la course et a fait des exercices d’appuis et d’accélération sans ressentir de douleur. Il pourrait retrouver l’entraînement collectif la semaine prochaine avec le groupe de Massimiliano Allegri. Si son genou ne s’enflamme pas à nouveau, Paul Pogba qui n’a pas joué depuis le 19 avril pourrait avoir trois opportunités de refouler les pelouses d’ici l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde le 9 novembre : face à Lecce le 29 octobre en Série A, le 2 novembre face au PSG en Ligue des champions et enfin l’Inter le 6 novembre.

Après l'annonce du sélectionneur des Bleus, Paul Pogba aura encore deux autres matchs de championnat pour grappiller du temps de jeu. La Pioche a encore le droit de rêver du Qatar.