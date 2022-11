Équipe de France: le "curling-football", ce nouveau jeu qui amuse les Bleus à l’entraînement

Depuis quelques jours, les Bleus ont mis en place un petit jeu ludique à la fin de leurs séances d’entraînement, en marge de la Coupe du monde 2022. Ce challenge, initié notamment par Antoine Griezmann, s’inspire du curling et se termine parfois par un gage pour le perdant.

Après une dernière session de toros, Didier Deschamps siffle la fin de la séance et invite les joueurs à regagner les vestiaires, ce lundi, au stade Jassim-bin-Hamad de Doha. A deux jours du dernier match de poules face à la Tunisie. Mais Antoine Griezmann intervient et rassemble tous ses partenaires de l’équipe de France dans la surface (sauf Alphonse Areola, absent en raison d'une douleur au dos). Chacun avec un ballon. Un à un, les Bleus sont alors invités à tenter leur chance au "curling-football", ce nouveau jeu qui égaye les fins d’entraînement, en marge de la Coupe du monde 2022.

Le but? Effectuer une passe suffisamment dosée pour que le ballon s’arrête pile dans le rond de corner. Dans ce cas, le challenge est réussi et le joueur peut quitter le terrain. En revanche, il doit recommencer s’il n’est pas assez précis. Sous les yeux de Didier Deschamps et de son staff, c’est Olivier Giroud qui a validé en premier sa tentative ce lundi, avant Marcus Thuram. Certains ont eu plus de mal, à l’image de Mattéo Guendouzi. Le sélectionneur en a d'ailleurs profité pour chambrer durant cet exercice original.

Tchouaméni invité à servir le repas

Il y a trois jours, le compte Twitter de l’équipe de France a partagé une séquence de "curling-football" avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Aurélien Tchouaméni et Ibrahima Konaté. "Si tu perds, tu sers le repas", lance Mbappé à Tchouaméni avant sa dernière tentative. "Ça vient d’où ça ?", répond le milieu de terrain du Real Madrid. "On l’avait dit avant", lui assurent ses partenaires en riant. Finalement, Tchouaméni rate la cible et se fait copieusement chambrer.

"C’est Aurel qui sert le repas", s’amuse Grizou en partant. "Ousmane était dans le money time, mais ça passe", complète Mbappé. Malgré l’insistance de ses coéquipiers, Tchouaméni ne semblait pas vraiment disposé à accepter son gage: "On a fait un jeu ludique, j’ai perdu mais je ne vais pas faire ce qu’ils m’ont demandé, parce que ce n’était pas prévu. Normalement, il fallait préparait le repas des autres, mais il ne va rien se passer. Tu l’entends Kylian qui crie? Il va aller se servir lui-même..."