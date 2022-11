Equipe de France: la petite blague de Deschamps à Giroud sur sa présence au Mondial

Invité de Téléfoot ce dimanche au lendemain de la victoire des Bleus face au Danemark (2-1) à la Coupe du monde, Didier Deschamps s’est permis de taquiner gentiment Olivier Giroud.

Olivier Giroud le sait, il revient de (très) loin. Il y a encore quelques semaines, sa place pour la Coupe du monde était loin d’être assurée. Didier Deschamps affichait publiquement un certain scepticisme sur sa faculté à n’être qu’un remplaçant. Des doutes existaient sur sa capacité à accepter ce rôle de doublure, à ne montrer aucun d’état d’âme. Et puis il a su se rendre incontournable.

D’abord dans la liste de 26 au vu de ses performances avec l’AC Milan et en sélection, puis dans le onze de départ avec le forfait de Karim Benzema. Il en a profité pour signer un doublé contre l’Australie (4-1) et devenir ainsi l'égal de Thierry Henry au sommet du classement des buteurs français, avec 51 buts. S’il a été beaucoup plus discret samedi face au Danemark (2-1), l’ancien Montpelliérain savoure sa présence au Qatar et une complicité retrouvée avec Deschamps.

Le "soulagement" de Giroud

Le sélectionneur s’est même permis de le taquiner gentiment ce dimanche sur le plateau de Téléfoot. Alors que Giroud était interrogé sur son "soulagement" d’avoir atteint la barre des 51 buts sous le maillot bleu, Deschamps a osé une petite blague pour son attaquant : "Le soulagement c’est d’être avec nous surtout ?"

En confiance, Giroud espère enchaîner mercredi contre la Tunisie (16h heure française), le dernier match des Bleus avant d'attaquer les huitièmes de finale. "Je suis prêt, le coach décidera du onze de départ, a-t-il confié au micro de TF1. Le plus important c’est aussi de concerner un maximum de joueurs. On verra, mais je me sens très bien physiquement. Je n’ai pas de frustration, même si en tant qu’attaquant on souhaite toujours faire la différence pour aider l’équipe. Je n’ai pas vraiment eu l’opportunité de le faire (contre le Danemark), mais je suis content pour Kylian (Mbappé) et ses deux buts. J’ai essayé d’aider l’équipe."