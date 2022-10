Equipe de France: le diagnostic est tombé pour Varane, un espoir pour le Mondial

Sorti sur blessure samedi, Raphaël Varane souffre d’une lésion du biceps fémoral. Au vu des délais de récupération nécessaires pour ce type de blessure, il devrait être absent trois à quatre semaines. Un délai de récupération qui lui laisse un espoir de disputer la Coupe du monde.

"Depuis que je suis là, je n'ai jamais pris un joueur pour un tournoi final s'il n'était pas totalement rétabli. Paul a suffisamment de respect pour lui-même. Il n'est pas un G.O., il n'est pas là pour amuser la galerie. Je ne suis jamais parti - avec l'expérience accumulée de ma première vie - avec un joueur quel qu'il soit qui ne serait pas apte physiquement à jouer le premier match. C’est factuel. Il ne viendra pas s’il n’est pas apte. Même lui ne veut pas venir pour venir. Ce n’est pas concevable. Les joueurs qui seront là seront tous prêts à jouer. Il y aura des compétiteurs."

Varane veut y croire

C’est le discours que tenait Didier Deschamps en septembre dernier. Interrogé sur le cas Paul Pogba, le sélectionneur des Bleus se montrait clair : hors de question pour lui d’emmener en phase finale un élément qui ne serait pas totalement guéri. Ce principe s’appliquera-t-il à Raphaël Varane ? Deschamps pourrait être confronté à un cas de conscience. En larmes au moment de sa sortie sur blessure lors du nul entre Chelsea et Manchester United (1-1) samedi en Premier League, l’ancien Lensois souffre d’une lésion du biceps fémoral.

Au vu des délais de récupération nécessaires pour ce type de blessure, il devrait être absent trois à quatre semaines. Un délai de récupération qui lui laisse un espoir de disputer la Coupe du monde qui débutera le 22 novembre pour les Bleus face à l'Australie. Le diagnostic reste à affiner. Un protocole de soins rigoureux et coordonnés va être mis en place pour maximiser sa guérison et Raphaël Varane veut y croire. Deschamps, qui le savait fragile, l'avait d'ailleurs mis au repos contre le Danemark le 25 septembre en Ligue des nations car il savait qu'il allait enchaîner avec son club.

En 2016, Varane s’était déjà lancé dans une course contre-la-montre. Victime d’une blessure à la cuisse, il avait espéré pouvoir être rétabli au cours de l’Euro, mais avait finalement été remplacé dans la liste des 23 par Adil Rami. Deschamps n’avait alors pas voulu prendre de risques. Deux ans plus tard, il était devenu champion du monde en Russie, et est aujourd'hui un des cadres de Deschamps avec ses 87 sélections.