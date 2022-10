Coupe du monde 2022: grosse inquiétude pour Varane, touché au genou droit avec Manchester United

Le défenseur de Manchester United Raphaël Varane est sorti sur blessure, samedi, lors du choc de la 13e journée de Premier League face à Chelsea. Sur une intervention devant Aubameyang, le vice-capitaine des Bleus a vu son genou droit se bloquer dans le sol. Il est sorti debout mais en larmes.

Didier Deschamps doit s'arracher les cheveux. Alors que le sélectionneur des Bleus doit communiquer sa liste pour le Mondial au Qatar le 9 novembre prochain, l'inquiétude plane sur un autre de ses piliers. Après le forfait acté de N'Golo Kanté, "DD" pourrait perdre Raphaël Varane.

En pleurs, Varane a peut-être dit adieu au Mondial

Dans un contact avec Pierre-Emerick Aubameyang lors du choc de la 13e journée de Premier League contre Chelsea, le défenseur de United a vu son genou droit se bloquer dans le sol. La réaction de l'international tricolore (87 sélections) a été immédiate : une moue de douleur et une projection instantanée sur le sol en se tenant la jambe.

Après plusieurs minutes au sol et un renfort des soigneurs, le joueur de 29 ans a fini par se relever. De nouveau debout, donc, il a ensuite rapidement réfugié son visage dans son maillot pour cacher, semble-t-il, ses larmes de douleurs. Varane, remplacé par Victor Lindelof, a tout juste eu le temps d'échanger quelques mots avec ses coéquipiers, puis son entraîneur Erik ten Hag, avant de rentrer aux vestiaires.

[ACTUALISATION 20h43] Ce sont les ischios qui sont touchés pour Raphaël Varane, mais aucune information n'a filtré concernant la gravité de sa blessure et la durée de son indisponibilité.

Vent de panique chez les Bleus

Si des examens plus approfondis dans les prochaines heures doivent permettre d'en savoir plus sur la nature de la blessure du Français, et sur son indisponibilité éventuelle, toujours est-il que cette sortie en pleurs n'a pas rassuré. D'autant que Varane avait déjà été touché - à la cheville - début octobre contre City et n'avait pas pu terminer la rencontre.

L'équipe de France a d'ores et déjà enregistré les forfaits de Kanté mais aussi de Boubacar Kamara pour la Coupe du monde, tandis que Mike Maignan devrait également manquer la compétition. L'état de forme de Paul Pogba, opéré au genou droit, est également surveillé de près à un mois du début des hostilités, tout comme celui de Presnel Kimpembe (ischio-jambiers). Ce nouveau coup du sort pour l'un des cadres des Bleus, le vice-capitaine, pourrait être compliqué à compenser...