Equipe de France: le doute grandit autour de Kanté pour la Coupe du monde

Comme indiqué en début de semaine par Graham Potter, le coach de Chelsea, N’Golo Kanté a rechuté de sa blessure aux ischios-jambiers. Alors que la Coupe du monde approche à grands pas, le milieu de terrain tricolore pourrait être absent jusqu'au début du mois de novembre, selon L’Equipe.

Le compte à rebours est lancé pour N’Golo Kanté. Absent des terrains depuis le 14 août dernier, le milieu de terrain de Chelsea a, un temps, cru voir le bout du tunnel en faisant son retour à l’entraînement à la fin du mois de septembre. Mais, comme indiqué en début de semaine par Graham Potter, le coach des Blues, le champion du monde 2018 a rechuté de sa blessure aux ischios-jambiers et a fait son retour à l’infirmerie.

Alors que la Coupe du monde approche à grands pas (20 novembre-18 décembre), l’ancien joueur de Leicester va donc entamer une véritable course contre-la-montre pour être de retour à temps. A environ six semaines de l’entrée en lice des Bleus au Mondial contre l’Australie (le 22 novembre), la durée de la convalescence du Français varie selon les estimations.

Dans tous les cas, Kanté ne pourra pas reprendre avant deux semaines. Mais, comme le rapporte L’Equipe, les examens passés ce jeudi soir incitent Chelsea à la prudence. Selon le quotidien sportif, le milieu de terrain devrait être absent jusqu’à début novembre et ainsi manquer les cinq prochains matchs des Blues.

Seulement quatre matchs dans les jambes avant le Mondial ?

Sauf surprise liée à une récupération plus rapide que prévue, Kanté pourrait disputer deux rencontres avant l’annonce de la liste de Didier Deschamps, prévue le 9 novembre: le 2 novembre contre le Dinamo Zagreb en Ligue des champions et le 6 novembre en Premier League face à Arsenal. Si l’on ajoute le match de Cup contre Manchester City le 9 novembre et celui à Newcastle le 12 novembre, il arriverait, en cas de sélection dans la liste définitive, avec seulement quatre matchs dans les jambes depuis le mois d’août au Mondial.

Alors que l’entrejeu des Bleus est déjà un secteur sinistré avec l’incertitude autour de Paul Pogba, qui vise un retour à la compétition le 25 octobre, la situation de Kanté va être suivie avec autant d'attention que de fébrilité au sein du staff tricolore.