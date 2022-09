Juventus: Pogba vise une date pour son retour sur les terrains

Selon les informations de la presse italienne, le milieu de la Juventus, Paul Pogba, souhaiterait être prêt pour le déplacement à Lisbonne et la confrontation contre Benfica en Ligue des champions, le 25 octobre prochain. Soit un mois avant le début de la Coupe du monde.

Le compte à rebours est lancé. Moins de deux mois avant l’entrée en lice des Bleus en Coupe du monde (le 22/11 contre l'Australie), Paul Pogba poursuit sa rééducation avant l’ambition de revenir à temps pour l’échéance. Selon les informations de Tuttosport, il souhaiterait être de retour dans le groupe bianconero le 25 octobre pour la rencontre de Ligue des champions disputée à Lisbonne contre Benfica.

>> Affaire Pogba: les infos en direct

Le média italien indique que les dix prochains jours seront décisifs et verront l'international français passer de la phase 1 (piscine et salle de sport) à la phase 2 (terrain) de récupération. Ajoutant qu'il pourrait retrouver l'effectif même s'il n'est pas en pleine possession de ses capacités.

Un retour d'abord annoncé pour début novembre

Si son opération au genou réalisée le 5 septembre s’était bien passée, son chirurgien avait estimé à "huit semaines" le délai pour le joueur "puisse réintégrer l'équipe et reprendre les entraînements collectifs", soit début novembre. Pogba récupérerait donc plus rapidement que prévu et pourrait, s’il est bien de retour à cette date et performant, postuler pour la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre). Pour rappel, son dernier match officiel remonte au 19 avril dernier contre Liverpool avec Manchester United (0-4). Depuis son retour à la Juventus, il n’a joué qu’en préparation.

"Je dois calculer que nous le récupèrerons en janvier", estimait son coach après l’opération sans en dire sur sa participation au Mondial fin novembre: "qu’il joue la Coupe du monde ou pas, ce n’est pas mon problème". De son côté, Didier Deschamps affirmait au moment de sa liste pour le rassemblement en cours que Pogba sera présent avec les Bleus seulement s’il est à 100%.

Deschamps ne partira pas "avec un joueur qui ne soit pas apte physiquement"

"Depuis que je suis là, je n’ai jamais pris un joueur qui n’était pas totalement rétabli, prévenait le sélectionneur. Il a suffisamment de respect pour lui-même aussi. Ce n’est pas un G.O., il n’est pas là pour amuser la galerie. (…) Je ne partirai pas, comme je ne suis jamais parti, par l’expérience accumulée, avec un joueur, quel qu’il soit, qui ne soit pas apte physiquement".

Le match contre Benfica du 25 octobre est tout aussi important pour la Juventus, qui jouera ce soir-là son avenir en Ligue des champions, une semaine avant la réception du PSG. Après deux journées, la Vieille Dame ne compte aucun point et pointe à six longueurs des Français et des Portugais. Le retour espéré de Pogba, tout comme celui de Chiesa, pourrait faire alors le plus grand bien aux hommes d’Allegri, fragilisé par les résultats récents de son équipe.