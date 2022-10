Chelsea: Potter donne des nouvelles peu rassurantes de Kanté, qui n'a plus joué depuis deux mois

Chelsea ne pourra pas compter sur N’Golo Kanté lors de son déplacement dans l’antre de l’AC Milan, ce mardi en Ligue des champions (21h). Le milieu de terrain des Bleus, absent depuis près de deux mois, n’est toujours pas rétabli.

N'Golo Kanté ne fait pas partie du groupe qui ira affronter l'AC Milan, ce mardi en Ligue des champions (21h), a annoncé Chelsea. Le milieu de terrain de l’équipe de France n’a pas participé à l’entraînement des Blues ce lundi matin. Et les nouvelles ne sont pas forcément rassurantes. "La convalescence de Kanté est gérée de façon très prudente après sa blessure aux ischios-jambiers en août", a fait savoir le club londonien sur son site internet.

"N'Golo a eu une réaction lors d'un entraînement, donc on attend plus d'informations là-dessus, a précisé plus tard Graham Potter, en conférence de presse. Ce n'est évidemment pas idéal. C'est décevant pour lui et pour nous. On doit attendre pour voir le degré de gravité et on avisera."

Kanté n’a plus joué depuis deux mois

Gêné par des problèmes musculaires depuis de longues semaines, le champion du monde 2018 n’a plus joué la moindre minute depuis le 14 août et un match nul contre Tottenham en Premier League (2-2). Il y a près de deux mois. De quoi inquiéter Didier Deschamps à un mois et demi de la Coupe du monde 2022 au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre), lors de laquelle les Bleus affronteront l’Australie, le Danemark et la Tunisie dans le groupe D.