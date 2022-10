Coupe du monde 2022: une majorité de Français a une mauvaise image de Le Graët, le président de la FFF

La Coupe du monde de football débutera le 20 novembre à Doha au Qatar et l’équipe de France tentera d’y conserver son titre obtenu en 2018. Un sondage exclusif Harris Interactive pour RMC dévoile ce jeudi l’opinion que le public français a de Noël Le Graët. Un président de la Fédération Française de Football dont l’image sort écornée après les affaires et les polémiques.

Epinglé par les médias pour son regard déconnecté de la réalité sur les conditions de travail des migrants au Qatar, Noël Le Graët se retrouve dans l’œil du cyclone avant le début de la Coupe du monde 2022. De plus en plus contesté et critiqué y compris par la Ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, le président de la puissante Fédération Française de Football fait front. Tout sourire lors du couronnement de Karim Benzema au Ballon d’or, le patron du football tricolore ne semble pas avoir l’estime des Français.

A tout juste un mois du début du Mondial, le 20 novembre à Doha, un sondage exclusif Harris Interactive pour RMC* révèle ce jeudi que 57% des Français ont une mauvaise image de Noël Le Graët dont 30% vont plus loin avec une très mauvaise image du président de la FFF.

Les affaires (Pogba et FFF) risquent de nuire aux Bleus

Du côté des défenseurs du Noël Le Graët, on trouve quand même 9% des sondés qui possèdent une très bonne image de lui. 34% des Français ont une opinion "plutôt bonne" à son sujet.

Bonne nouvelle pour le président de la FFF, les personnes se présentant comme des fans de foot lui sont un peu plus favorables que le reste des Français. Au total, 46% des passionnés ont de l’estime pour le dirigeant breton dont plus de 10% avec une "très bonne image" de NLG.

Au-delà de la personnalité même de Noël Le Graët, 77% des Français craignent de voir les affaires entourant le football nuire aux performances des Bleus pendant la compétition au Qatar. Si l’affaire Pogba est évoquée, les turbulences au sein de la Fédération Française de Football ne sont pas en reste. Un pourcentage qui grimpe même à 79% chez les fans de foot.

*Sondage exclusif réalisé par Harris Interactive en ligne du 04 au 05 octobre 2022. Échantillon de 1 022 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).