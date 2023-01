Équipe de France: Le Graët sous-entend qu'il pourrait lui-même désigner son successeur à la FFF

S'il a évidemment confirmé qu'une élection désignera le prochain président de la Fédération française de football, Noël Le Graët a tout de même laissé entendre, ce dimanche sur RMC, qu'il comptait peser sur l'identité de son successeur.

Si l’avenir de Didier Deschamps s’est éclairci aux commandes de la sélection, celui du président Noël Le Graët est scellé à la tête de la Fédération française de football. Le dirigeant breton vit un dernier mandat qui ressemble à un chemin de croix et remettra les clés de la plus puissante fédération sportive française à un successeur en 2024, année de l’Euro de football organisé par l’Allemagne, le prochain défi des Bleus. Si toutefois il va au bout de son mandat. Car le passage de Noël Le Graët, marqué par des succès indéniables, a aussi ses zones d’ombre.

Le Graët: "Mon successeur ? Il sera désigné assez rapidement, ne vous inquiétez pas"

Déclarations polémiques, comportements suspects, rapports ombrageux avec la ministre des Sports: Noël Le Graët connaît une fin de règne agitée. Et ce ne sont pas ses déclarations du jour à l'antenne de RMC, dans l'émission Bartoli Time, qui arrangeront son cas. Interrogé sur sa succession à de nombreuses reprises, le patron de la 3F a laissé apparaître une forme d’agacement et surtout suggéré qu’il pourrait avoir bien plus que son mot à dire sur l’identité de son successeur.

"Il sera désigné assez rapidement, ne vous inquiétez pas, je n’ai pas l’habitude de faire n’importe quoi dans le football", a-t-il déclaré alors que la question à laquelle il répondait portait sur la future relation entre Didier Deschamps et le prochain président de la FFF.

Relancé afin d’écarter tout soupçon de favoritisme, Noël Le Graët a confirmé qu’il y aurait bien une élection pour désigner son successeur. "Ce n'est pas une désignation ni un passage de témoin. Mais on peut aider quelqu'un si on veut bien. Avec Didier Deschamps, on a regardé quelques noms possibles pour me succéder. Je regarderai de près", a-t-il glissé sur RMC. Manière de dire qu’il essaiera a minima de pousser en faveur d’un candidat qu’il aura adoubé.