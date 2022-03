Equipe de France: le portrait de Clauss tagué aux abords du stade à Lille

Ce mardi soir (21h15), Jonathan Clauss devrait connaître sa première titularisation en équipe de France, à l'occasion du match amical contre l'Afrique du Sud. Aux abords du Stade Pierre-Mauroy à Lille, un portrait représentant le latéral droit de Lens a été tagué.

La belle histoire de Jonathan Clauss avec l'équipe de France devrait se poursuivre ce mardi soir avec sa première titularisation. Mais elle pourrait être ternie par le contexte local. Contre la Côte d'Ivoire (2-1), le latéral droit a pu connaître sa première sélection. Il devrait enchaîner ce mardi soir au Stade Pierre-Mauroy, l'enceinte du rival des Lensois: Lille. Un accueil hostile du public lillois pourrait lui être réservé. Et cela a en réalité déjà débuté.

>> France-Afrique du Sud: les infos en direct

À quelques heures du match, une affiche représentant le Français, sous le maillot des Bleus, aux abords de l'enceinte lilloise à été la cible de nombreux tags: "F*** Lens", "Lensois de m***", "Not Lens Welcome". D'autres tags hostiles à Clauss et au RCL ont été inscrits sur le sol.

En réponse à ces actes, le président de la Ligue de Football des Hauts de France, Cédric Bettremieux, a appelé les fans lillois à ne pas siffler Clauss: "Le public doit répondre de la meilleure des manières et doit soutenir cette équipe de France, elle en a bien besoin pour pouvoir continuer son parcours et nous permettre d'avoir une véritable Coupe du monde."

"Que je sois sifflé ou pas, à la rigueur..."

Compte tenu de son idylle avec Lens et les tags présents, les chances de voir Clauss être sifflé pour sa première titularisation sont fortes. Un évènement regrettable mais qui n'affectera pas le principal intéressé: "J'ai le maillot de l'équipe de France sur le dos. Que je sois sifflé ou pas, à la rigueur... Si je ne le suis pas, tant mieux ça va m'aider au moins. Si je le suis, c'est OK. C'est comme ça", avait-il déclaré en conférence de presse.

De son côté, Aurélien Tchouaméni a lancé un message au public de Pierre-Mauroy en leur demandant de ne "pas trop siffler Jo." C'est dans une ambiance spéciale que Clauss vivra son rêve éveillé dans quelques heures.