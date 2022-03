Equipe de France: le refus de Mbappé de participer à une opération marketing analysé par un avocat

En refusant les activités de sponsoring organisées avec les partenaires de la Fédération Française de Football, Kylian Mbappé a créé un événement qui fera date, selon Badou Sambagué, avocat et mandataire sportif, interrogé par RMC Sport.

Gérer son image est devenu extrêmement important dans la carrière des sportifs. Alors, quand Kylian Mbappé, l’attaquant parisien, a été convié, avec ses partenaires de l'Équipe de France, à une séance sponsoring pour la Fédération, il a préféré refuser. Le motif? Le joueur ne souhaitait pas associer son image à certaines marques partenaires de la FFF ne représentant pas ses valeurs.

"On ne peut pas reprocher à Kylian Mbappé de ne pas être un mouton. C’est bien d’avoir des joueurs qui s’affirment, qui affirment leur personnalité, qui montrent la voie et qui ont la volonté de faire bouger les choses", lâche Badou Sambagué, ancien avocat d’Ousmane Dembelé et actuel représentant de M’Baye Niang ou Timothy Weah, questionné par RMC Sport.

L'avocat connaît bien le sujet puisqu’il s’occupe du droit à l’image, justement, de certains de ses clients. Alors forcément, l’action entreprise par le joueur parisien, ne l’a pas surpris. "Les joueurs vont être très attentifs à l'image que va renvoyer le partenaire. Certains contrats sont arrêtés par les marques lorsque les joueurs ont fauté. Et maintenant il y a des joueurs qui osent arrêter des contrats avec des marques dans des situations de polémiques même s'ils doivent perdre des revenus importants", explique-t-il.

"Il y aura un avant et un après Kylian Mbappé"

Parce que ces impératifs de sponsoring avec l’équipe nationale représentent pour les joueurs 25.000 euros par match disputé. Et Kylian Mbappé, en refusant, est allé à l’encontre de la convention des Bleus qui les obligent à y participer. Lui, qui reverse déjà ses droits d’images à des associations caritatives. "Tous les joueurs disposent de droits sur leur image, ils peuvent exploiter comme bon leur semble", rappelle l’avocat.

L’action de Mbappé n’est pas isolée. Lors de l’Euro 2021, Cristiano Ronaldo avait, lors d’une conférence de presse, retiré une canette Coca-Coca, faisant chuter l’entreprise en bourse. Et pourtant, Badou Sambagué sait que ce refus de Kylian Mbappé risque de faire changer les choses dans le monde du sport: "Je dis souvent que pour qu'il y ait un avant et un après, il faut qu'il y ait quelque chose de fait à l'opposé de ce qu'il se fait d'habitude, là c'est le cas. Et il faut que ça vienne d'un joueur mondialement connu donc je pense qu'il y aura un avant et un après Kylian Mbappé.."

Le joueur aimerait maîtriser l’ensemble de son image et ayant pris une dimension supérieure ces dernières années, cela pourrait jouer en sa faveur précise Badou Sambagué: "Aujourd’hui lorsqu’un joueur s’engage avec un club, son statut n’est plus le même au milieu ou à son départ. C’est le cas de Kylian Mbappé. Le Kylian, à son arrivée de Monaco, n’est plus le même que celui d’aujourd’hui. Le rapport de force est inversé. Et naturellement, un garçon comme Kylian peut être en position de force en ce qui concerne ses droits d’images et les contrats qu’il peut signer avec des partenaires potentiels".

Le droit à l’image de Mbappé est d’ailleurs un sujet mis sur la table au Paris Saint Germain. Le club s’est d’ailleurs montré ouvert aux discussions.