Equipe de France: les Bleus, pas une équipe mais une "addition d'individualités" selon van Gaal

Dans une interview à L'Equipe, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas Louis van Gaal donne son point de vue sur les différentes sélections observées à l'Euro 2021, dont la France. Avec un avis assez critique sur les Bleus.

Louis van Gaal n'a jamais été du genre à flatter les confrères pour soigner sa réputation. Aussi, dans une interview accordée à L'Equipe à quelques jours de la finale de l'Euro 2021, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas n'hésite pas à émettre des remarques - voire des critiques - sur certaines équipes observées durant la compétition. Dont l'équipe de France, de Didier Deschamps.

"Santos, Deschamps, Löw dirigent leur équipe depuis trop longtemps"

"Je n'étais pas à l'intérieur mais c'est une drôle de coïncidence que les favoris qui ont échoué tels que le Portugal, la France ou l'Allemagne aient un sélectionneur en poste depuis sept, neuf ou quinze ans, observe l'ancien coach de l'Ajax, du Barça ou du Bayern. (Fernando) Santos, (Didier) Deschamps ou (Joachim) Löw dirigent leur équipe depuis trop longtemps, ils ne touchent à rien. Ils ont confiance en leurs joueurs. Il m'arrive de me demander: 'Mais pourquoi les joueurs n'y arrivent pas?' C'est parce que l'équilibre entre les joueurs et le coach est rompu."

"Imaginez que vous entraînez Mbappé... Je pense que c'est compliqué"

Mais l'homme sur le banc n'est évidemment pas le seul problème pour Van Gaal, qui déplore l'absence "d'état d'esprit" chez plusieurs formations. "Les Pays-Bas ont plein de joueurs fantastiques mais sur ce match (la défaite contre la République tchèque, ndlr), on ne les a pas vus. Il faut se demander pourquoi. Ça vaut aussi pour la France ou le Portugal: pour moi, ce ne sont pas des équipes mais une addition d'individualités."

En parlant d'individualités, Van Gaal s'en paye une: Kylian Mbappé. "La plupart des joueurs ne peuvent pas avoir une vue générale sur l'intérêt de l'équipe. Or il est toujours plus important que les intérêts individuels. Imaginez que vous entraînez Mbappé... Je pense que c'est compliqué. C'est un défi."

Et de développer: "Physiquement et techniquement, c'est un joueur fantastique. Mais tactiquement, il n'est pas encore au plus haut niveau. Quand tu peux faire une passe, que tu dribbles et que tu perds la balle - et ça lui arrive souvent -, est-ce qu'il joue pour l'équipe à ce moment-là? Je me pose la question. Ça s'appelle gérer son statut et son environnement, en tant qu'être humain. Fais-tu preuve de modestie? Vois-tu les implications sur tes coéquipiers? Ce genre de choses."