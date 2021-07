Equipe de France: Deschamps maintenu à la tête des Bleus par Le Graët

Dans une interview au Figaro ce jeudi, Noël Le Graët, le patron de la Fédération française de football, annonce le maintien de Didier Deschamps au poste de sélectionneur des Bleus, malgré l'élimination dès les huitièmes de finale de l'Euro 2021.

Fin du (faux) suspense. Dans un entretien accordé ce jeudi au Figaro, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, annonce officiellement le maintien de Didier Deschamps au poste de sélectionneur des Bleus, malgré l'élimination dès les huitièmes de finale de l'Euro 2021. Les deux hommes se sont vus mercredi à Guingamp et "la question a été réglée en trois minutes".

"Sa volonté est très forte de continuer, la mienne l'était aussi, affirme Le Graët. Il n'y a pas eu de débat sur « qu'est-ce qu'on fait ? » et « comment on fait ? » (...) En aucun cas, de par son palmarès en premier lieu, il ne méritait de ne pas continuer. La question pour moi était de savoir s'il voulait ou non poursuivre. Il était décidé, déjà en train de préparer les matchs de la rentrée, de se projeter sur la suite. J'ai une confiance infinie en cet homme. Il n'y a pas de débat. C'est un gagneur, avec un palmarès unique. C'est un sélectionneur fidèle à la fédération et estimé par ses joueurs, il n'y a pas de cassure ou de fin de cycle."

"Regardez son palmarès, il n'y a pas débat"

Nommé en remplacement de Laurent Blanc il y a neuf ans, vice-champion d’Europe en 2016 et champion du monde en 2018, Deschamps sera donc bien le sélectionneur des Bleus pour le Mondial 2022 au Qatar. "Quand je fais son bilan… Qui n'a pas raté quelque chose dans sa carrière ? Didier est le meilleur sélectionneur que l'on a, et de loin. Regardez son palmarès, il n'y a pas débat", assure Le Graët, qui précise aussi que le staff proche de Deschamps ne bougera pas.

Concernant une éventuelle prolongation au-delà de 2022, le sujet n’est pas d’actualité. Pour le moment. "On va jusqu'au Qatar ensemble. Après, on verra", fait savoir le patron de la FFF, qui assure ne pas avoir contacté Zinédine Zidane, libre depuis la fin de son aventure au Real Madrid et qui était vu comme le successeur naturel de Deschamps en cas de départ de ce dernier.

Les Bleus se retrouveront début septembre pour trois matchs de qualification dans le cadre de la Coupe du monde 2022 : contre la Bosnie-Herzégovine au Stade de la Meinau à Strasbourg (1er septembre), face à l'Ukraine à Kiev (4 septembre), et contre la Finlande au Groupama Stadium à Lyon (7 septembre).