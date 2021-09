Equipe de France: les cinq dates marquantes de Benzema à Lyon

Karim Benzema revient à Lyon, ce mardi à l’occasion de France-Finlande (20h45), pour la première fois depuis près de dix ans (c'était avec le Real à Gerland). Avant cela, il avait signé un début de carrière fracassant avec l’OL.

Son premier match, Lyon-Metz (2-0), samedi 15 janvier 2005

L’aventure de Karim Benzema dans le monde professionnel a commencé un soir d’hiver en plein janvier 2005. Alors âgé de 18 ans et à peine un mois, l’attaquant dispute son premier match face à Metz (2-0) au sein d’une équipe en route vers le quatrième de ses sept titres de champions de France consécutifs. Le jeune du centre est attendu par le public qui entend parler de son potentiel et de ses promesses depuis de longs mois. Depuis son premier entraînement avec les pros exactement. Il y avait été invité par "un gars en costume" en plein "cours d’informatique", comme il l'avait expliqué plus tard. "Il m’a dit: ‘à 15h30, tu t’entraînes avec les pros’. J’avais seize ans et demi."

Paul Le Guen l’avait donc lancé face à Metz (2-0) en le faisant entrer à la place de Pierre-Alain Frau (77e). Dix minutes plus tard, il avait offert sa première passe décisive à Bryan Bergougnoux. Il jouera cinq autres rencontres jusqu’à la fin de la saison. Le début d’une ascension annoncée par lui-même devant le groupe lors de son discours faisant office de bizutage: "Ne rigolez pas, je suis là pour vous piquer votre place."

Son premier but, Lyon-Rosenborg (2-1), mardi 6 décembre 2005

Auteur d’un parcours remarquable en poule de Ligue des champions et déjà assuré de la première place (loin devant le Real, battu 3-0 à Gerland), l’OL fait tourner pour son dernier match face à Rosenborg. Titularisé par Gérard Houllier, Karim Benzema en profite. Il marque son premier but avec les pros en coupant du pied droit un centre de John Carew. Il n'avait plus rejoué en Europe cette saison-là mais Benzema avait gonflé ses stats (4 buts, 4 passes décisives) et son temps de jeu (16 matchs).

Karim Benzema, auteur de son premier but avec l'OL face à Rosenborg en 2005 © AFP

Son premier but dans le derby, Lyon-Saint-Etienne (1-0), 26 août 2007

Nommé quelques semaines plus tôt en remplacement de Gérard Houllier, Alain Perrin arrive dans un climat de méfiance au point que certains l’affublent du surnom "Passera pas l’hiver" (PPH). L’aventure débute mal avec deux défaites lors des trois premières journées en Ligue 1 avant le derby face à Saint-Etienne. Désormais installé comme titulaire et tout jeune international français (première sélection et premier but le 28 mars 2007), Benzema offre la victoire à l’OL (1-0, 54e) et sauve déjà Perrin. Il signe une saison canon (20 buts), termine meilleur buteur et meilleur joueur de L1. Il participe activement au doublé coupe de France-championnat de son équipe.

Karim Benzema face à Saint-Etienne en 2007 © ICON Sport

Lyon-Manchester United (1-1), 22 février 2008

Au cours de cette saison, Benzema confirme aussi sur la scène européenne. Il marque notamment les esprits en 8e de finale aller de la Ligue des champions face à Manchester United de Sir Alex Ferguson. Ce soir-là, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Paul Scholes ou Rio Ferdinand se présentent sur la pelouse de Gerland. Mais Karim Benzema dégaine le premier. Il trompe Edwin Van der Sar d’une frappe du gauche soudaine et croisée (54e). Son but ne suffira pas puisque Carlos Tevez avait égalisé (87e) avant que les Red Devils ne valident leur qualification au retour (1-0). Quelques semaines plus tard, ils seront sacrés champions d’Europe.

Karim Benzema face à Nemanja Vidic en 2008 © AFP

Son but à Lyon… avec le Real (1-1), 22 février 2011

Après une nouvelle saison pleine (23 buts en 47 matchs en 2008-2009), Karim Benzema quitte le cocon lyonnais pour rejoindre le Real Madrid en 2009 contre 35 millions d’euros. Le destin lui réservera des retrouvailles avec Gerland les trois saisons suivantes. Cela avait débuté avec un 8e de finale aller de la Ligue des champions perdu par sa nouvelle équipe face à l’OL (1-0) le 16 février 2010. Entré en jeu pour les vingt dernières minutes, il n’avait pas changé le cours du match.

Le but de Benzema avec le Real à Lyon en 2011 © AFP

La donne fut différente la saison suivante. Entré à la 64e minute, il avait marqué sur son premier ballon une minute plus tard au même stade de la compétition. Dans un gros silence, l’attaquant n’avait pas fêté sa réalisation face à son ancien public, ce 22 février 2011. Elle avait pourtant placé le Real sur la voie de la qualification (1-1 finalement, 3-0 pour le Real au retour). Il était revenu à Lyon quelques mois plus tard (2 novembre 2011) pour une nouvelle confrontation face à son ancien club, en poule cette fois (victoire madrilène 0-2). Près de dix ans après, le revoilà dans sa ville natale mais dans un nouveau stade puisqu’il n’a encore jamais foulé la pelouse du Groupama Stadium de Décines. Qui lui réserve un accueil bouillant avec les Bleus dans un stade comble.