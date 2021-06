Équipe de France: les cinq joueurs sous la menace d’une suspension pour un éventuel quart

Après avoir terminé en tête du groupe F de l'Euro 2021, l’équipe de France va affronter la Suisse, lundi à Bucarest (21h), en 8es de finale de l’Euro 2021. Avec cinq joueurs déjà avertis lors de la phase de poules, qui risquent une suspension pour un éventuel quart de finale en cas de nouveau carton jaune.

L’équipe de France n’a décroché qu’une seule victoire lors de la phase de poules de l’Euro 2021. Mais elle n’a pas perdu. Après avoir battu l’Allemagne (1-0), les Bleus ont fait match nul contre la Hongrie (1-1) et le Portugal (2-2). Un parcours qui leur a permis de terminer en tête du groupe F. Place désormais aux 8es de finale!

Les joueurs de Didier Deschamps ont rendez-vous lundi à Bucarest pour y défier la Suisse (21h). Une rencontre sans filet que certains champions du monde vont devoir aborder avec prudence. Face à la Nati, ils seront cinq à être sous la menace d’une suspension pour un éventuel quart de finale.

>> Euro 2021: les infos en direct

Les compteurs remis à zéro en demies

Le règlement de la compétition prévoit un match de suspension automatique pour un joueur qui reçoit deux cartons jaunes dans deux rencontres différentes. Benjamin Pavard a été averti contre la Hongrie. Hugo Lloris, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe et Antoine Griezmann l’ont été face au Portugal. Ils devront redoubler de vigilance contre les Suisses pour ne pas rater le tour suivant, en cas de qualification.

Ce sera la même situation en quarts. En revanche, les compteurs seront remis à zéro pour les demi-finales. Les joueurs pourront alors recevoir un jaune sans pour autant être suspendus pour la finale.

Des Espagnols et Croates dans le même cas

Si la France accède aux quarts de finale, elle affrontera l’Espagne ou la Croatie. Deux nations qui peuvent également craindre d’avoir des joueurs suspendus d’ici-là. Pau Torres, Rodri, Sergio Busquets et Jordi Alba ont déjà été avertis avec la Roja. Duje Caleta-Car, Mateo Kovacic et Marcelo Brozovic sont dans le même cas chez les Croates. Dejan Lovren, qui a reçu deux avertissements (contre la République tchèque et l’Écosse), sera lui de retour après avoir purgé sa suspension lors du 8e de finale contre l’Espagne (lundi 18h à Copenhague).