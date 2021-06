Portugal-France: Benzema a marqué ses deux buts à la même seconde

L’équipe de France a fait match nul face au Portugal, mercredi à l’Euro 2021 (2-2). Karim Benzema en a profité pour inscrire ses premiers buts depuis son grand retour. Un doublé à la particularité très originale.

La délivrance. Enfin! Karim Benzema a retrouvé le chemin des filets sous le maillot de l’équipe de France. L’attaquant du Real Madrid a inscrit un doublé face au Portugal, mercredi à l’Euro (2-2). De quoi répondre à Cristiano Ronaldo, son ancien collègue merengue. Une manière surtout de dissiper un début de malaise et de retrouver pleinement le sourire.

L’avant-centre de 33 ans a d’abord transformé un penalty obtenu par Kylian Mbappé en toute fin de première période. Avant de tromper Rui Patricio sur un sublime service de Paul Pogba, dès le retour des vestiaires. Les plus attentifs auront relevé une donnée assez amusante. Et particulièrement originale. Benzema, élu homme du match, a inscrit ses deux buts exactement à la même seconde...

Une similitude particulièrement rare

KB9 a transformé son penalty après 45 minutes et 1’44 de temps additionnel, devant le kop français de Budapest. Et après la pause, il a croisé sa frappe à la 46e minute et 44 secondes face aux supporters portugais. Une similitude anecdotique mais suffisamment rare pour être signalée. Grâce à ce résultat contre la Selecção, les Bleus ont terminé en tête du groupe F et affronteront la Suisse, lundi à Bucarest (21h). Les Portugais défieront la Belgique, dimanche à Séville (21h).