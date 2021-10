Equipe de France: les compliments de Benzema pour le "phénomène" Mbappé

Dans un entretien publié ce samedi par le quotidien madrilène AS, Karim Benzema se montre très élogieux envers Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. L'attaquant du Real assure prendre beaucoup de plaisir en jouant avec eux en équipe de France.

Ils ont passé leur temps à se chercher. Et souvent à se trouver. A l’image de toute l’équipe de France, Karim Benzema et Kylian Mbappé ont réussi une seconde période de très haut niveau jeudi soir pour guider l’équipe de France vers une victoire renversante contre la Belgique (3-2), à Turin, en demi-finale de la Ligue des nations. Peu en vue lors du premier acte, le Madrilène a surgi à l’heure de jeu pour relancer les siens sur une merveille de frappe en pivot, après avoir été servi par un Mbappé insaissisable. C’est le Parisien qui s’est ensuite chargé d’égaliser en prenant ses responsabilités sur un penalty que Benzema l’a encouragé à tirer.

Epaulés par Antoine Griezmann, ils ont apporté un début de réponse à ceux qui pouvaient douter de leur complémentarité. Il faudra évidemment que cette alchimie se confirme lors des prochains matchs, et si possible dès dimanche face à l’Espagne en finale de cette Ligue des nations (20h45), mais Didier Deschamps a dû être rassuré. Ses attaquants ont les armes pour se régaler ensemble, et eux n’en doutent d’ailleurs absolument pas. Dans un entretien donné ce samedi au journal AS, Benzema se montre ainsi très élogieux envers ses compères d’attaque, et notamment Mbappé.

"Mbappé et Griezmann? J'adore jouer avec eux"

"C'est un jeune garçon (22 ans) avec beaucoup de qualité. Mbappé est un phénomène au vu de son football et de son âge. Il est très bon, et c'est un très bon garçon. J'aime beaucoup jouer avec lui, et aussi avec Griezmann, qui bouge bien dans les petits espaces. Ça se passe bien quand nous jouons avec l'équipe de France. J’adore jouer avec eux", confie le buteur du Real Madrid, qui s’attend à "une grande finale" contre la Roja, "une équipe très jeune mais avec beaucoup de talent". Dans cette interview, Benzema se confie aussi sur le Ballon d'or, lui qui fait logiquement partie des favoris pour le remporter en fin d'année.

"Depuis que je suis petit, je rêve de gagner le Ballon d'or, c'est le rêve de chaque footballeur, assume-t-il. C'est vrai que le plus important est toujours l'équipe, mais quand vous aidez votre équipe à gagner, quand vous faites des grands matchs et quand marquez beaucoup de buts, la prochaine étape est d'avoir le Ballon d'or à l'esprit. Bien sûr, je vais faire tout mon possible et je vais travailler dur pour avoir ce grand trophée, pour le gagner un jour, espérons-le, et réaliser ce rêve que j'ai depuis que je suis enfant." Après une année 2020 sans lauréats en raison du Covid-19, le Ballon d'or sera décerné le 29 novembre.