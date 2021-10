France-Belgique: Deschamps salue la "force de caractère" des Bleus

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a aimé l’état d’esprit de ses joueurs qui ont renversé la Belgique 3-2 en demi-finale de la Ligue des nations jeudi soir à Turin. Les Bleus viseront la victoire finale dimanche contre l’Espagne.

Il y avait bien longtemps qu’on n’avait pas vu Didier Deschamps exploser de joie de la sorte à la fin d'un match. Ce jeudi soir à Turin, dans ce qu’il considère comme sa "deuxième maison", le sélectionneur de l’équipe de France a encore joué un vilain tour à la Belgique. Trois ans après la demi-finale de la Coupe du monde, les Bleus ont à nouveau écoeuré leurs meilleurs ennemis en s’imposant 3-2 après avoir été menés 2-0 en demi-finale de la Ligue des nations. Benzema, Mbappé et Théo Hernandez ont offert une victoire renversantes aux champions du monde. La France briguera le titre face à l’Espagne dimanche en finale.

"Ils ne veulent pas lâcher"

Les Bleus sont revenus de loin, "même si vous étiez pessimistes à la mi-temps", sourit le Basque au micro de TF1. Mais nous aussi on a été malheureux sur notre première mi-temps en début de match. Après on a trop reculé. Ils ont eu leur bonne période pendant 20 minutes. Ils nous ont mis ces deux buts et puis après, on n’a pratiquement pas été en danger et on a eu énormément d'occasions. Cela demande du temps. Le système est nouveau et puis il y a la qualité de l'adversaire aussi. Compte tenu du scenario, gagner prouve la force de caractère de cette équipe. Personne ne pensait ça à la mi-temps, je comprends par rapport au résultat mais ils sont là et ils ne veulent pas lâcher. On était là pour jouer la finale. On y sera. Avec un titre au bout. On aura un jour en moins pour récupérer."