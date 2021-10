France-Belgique: les mots forts de Griezmann à Mbappé après le but de Benzema

Dans un entretien à M6, Antoine Griezmann est revenu sur la prestation XXL de Kylian Mbappé face à la Belgique (3-2) jeudi en Ligue des nations. L’attaquant de l’Atlético dit avoir glissé quelques mots à l’oreille du Parisien après sa passe décisive pour Karim Benzema.

"C’est un top joueur, un joueur qui va tout gagner, que ce soit en club ou en sélection." Si certains évoquaient des rapports froids entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé en équipe de France, l’attaquant de l’Atlético de Madrid est en tout cas très élogieux à l’égard du jeune Parisien. Au lendemain de la victoire des Bleus face à la Belgique (3-2), jeudi, en demi-finale de la Ligue des nations, Grizou s’est montré dithyrambique à l’égard de son partenaire, auteur d’un match énorme face aux Diables Rouges. Au micro de M6, comme quelques heures plus tôt en conférence de presse, il a d’abord tenu à défendre Mbappé, très critiqués après l’Euro pour son penalty manqué en 8eme de finale face à la Suisse. "On a dit que c’était de sa faute si on ne passe pas la Suisse. C’était un peu injuste. Mais il a les épaules larges pour nous amener le plus haut possible. On compte sur lui, il a notre confiance à fond."

"Quand tu es comme ça, tu es juste trop fort pour les autres"

Antoine Griezmann est aussi revenu sur le premier grand coup d’éclat de la star du PSG, auteur d’une passe décisive de toute beauté entre plusieurs joueurs belges pour Karim Benzema : "Il va chercher le ballon dans les filets et je lui dis : "Quand tu es comme ça, tu es juste trop fort pour les autres." C’était impressionnant le voir jouer. De voir jouer aussi Karim à ce niveau. J’espère qu’ils le seront aussi dimanche." Les Bleus défieront l’Espagne en finale de la Ligue des nations. L’occasion pour Grizou d’honorer, s’il joue, sa 100e sélection avec les Bleus.