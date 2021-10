France-Espagne: ce que va gagner le vainqueur de la Ligue des nations

En cas de victoire face à l'Espagne, dimanche soir à Milan pour la finale de la Ligue des nations, l'équipe de France soulèvera un trophée de 7,5 kg, fera une bonne opération au classement FIFA et obtiendra un joli chèque.

À défaut d'avoir réussi le doublé Coupe du monde-Euro, l'équipe de France a l'occasion d'ajouter un nouveau titre à son palmarès avec la finale de la Ligue des nations prévue dimanche soir contre l'Espagne (20h45). Ce match est prévu à San Siro, à Milan, quelques heures après le match pour la troisième place prévu entre l'Italie et la Belgique à Turin (15h).

Quel est le trophée?

Le capitaine de l'équipe sacrée dimanche soir aura le plaisir de brandir un trophée de 7,5 kg et de 71 cm de haut. L'objet est fait en argent sterling, un alliange d'argent et d'autres métaux tels que du cuivre. À l'intérieur, il présente les couleurs de la compétition. "Le reflet de ces couleurs sur la surface argentée est l'une des caractéristiques qui font la particularité de ce trophée", se satisfait l'UEFA.

"Nous souhaitions vraiment que les gens réfléchissent à ce que ce trophée représente: la culmination d'une nation, un drapeau qui se lève", a expliqué Hélder Pombinho, directeur créatif de l'agence marketing responsable du trophée. "Quand ce trophée est brandi, c'est ce qu'on imagine, comme si on voyait les drapeaux de toutes les nations se lever, comme lors du triomphe final", a-t-il aussi déclaré.

Le trophée de la Ligue des nations © Icon Sport

Quel est le pactole?

Pour cette deuxième édition de la Ligue des nations, l'UEFA n'a pas fait état de modifications pour les dotations. Si les chiffres n'ont pas changé, la répartition pour les dotations des équipes du dernier carré sont les suivantes:

► 6 millions d'euros pour le vainqueur,

► 4,5 M€ pour le finaliste,

► 3,5 € pour le troisième,

► 2,5 M€ pour le quatrième.



Mais avec les primes versées lors de la phase de groupes, le vainqueur de la Ligue des nations récupère au total 10,5 millions d'euros. Pour le finaliste, le jackpot s'élève à 9 M€. Cela s'explique par un versement de 2,25 M€ prévu pour toutes les équipes de la Ligue A, mais aussi un deuxième, identique, pour tous les premiers de poules. Au total, l'instance européenne répartit un jackpot de 76,25 M€.

Ce que ça changerait au classement FIFA

Utilisé entre autres pour répartir les nations dans les chapeaux de divers tirages au sort, le classement mondial de la FIFA se calcule en fonction des résultats de matchs. La formule, complexe sur le papier, est simple sur le principe: une victoire rapporte des points en fonction de l'adversaire affronté et de la compétition disputée.

Selon les critères de la FIFA, les demi-finales et la finale de la Ligue des nations ont autant de valeur que les éliminatoires de la Coupe du monde ou de l'Euro. À titre de comparaison, le coefficient attribué aux matchs de poules en Mondial est deux fois plus important. Autre détail, l'indice d'une victoire aux tirs au but (0,75) est plus petit que celui d'un succès dans le temps réglementaire ou en prolongation (1). Mais la défaite est moins pénalisée (0,5 contre 0).

Provisoirement sur la 3e marche du podium, la France ne fera pas un carton plein si elle s'impose face à l'Espagne, 7e. Elle ne sera pas en mesure d'aller chercher la première place de la Belgique, qui compte encore environ 50 points d'avance. Par contre, une défaite fera mal au compteur des Bleus.