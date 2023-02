Equipe de France: les regrets de Di Meco concernant Benzema après son récital à Liverpool

Après la magnifique prestation de Karim Benzema face à Liverpool mardi en Ligue des champions, le Moscato Show évoque ses regrets de ne plus voir le Ballon d'or en sélection.

C’est sa compétition fétiche. Celle qu'il a survolée de sa classe la saison dernière et qu’il aime plus que tout. Freiné par les blessures en première partie de saison, Karim Benzema abordait avec envie et ambition le début de la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Son match dans la chaude ambiance d'Anfield mardi a montré à quel point il sait encore être immense du haut de ses 35 ans.

Comme Vinicius, il a signé un doublé et rendu une copie quasi parfaite pour permettre au Real Madrid de renverser Liverpool (5-2) en huitième de finale aller. De quoi laisser des regrets à Eric Di Meco, convaincu que le Ballon d'or avait encore beaucoup à apporter à l’équipe de France. Après avoir manqué la Coupe du monde 2022, ce dernier avait annoncé fin décembre la fin de son histoire tumultueuse avec les Bleus.

La comparaison avec Cantona et Ginola

"Moi j’ai fait l’Euro 96. Eric Cantona et David Ginola n’étaient pas là (sur décision d’Aimé Jacquet, ndlr) alors qu’ils étaient stratosphériques en Angleterre. Ils étaient tellement forts et pourtant ils n’étaient pas là. On perd en demi-finales aux tirs au but contre les Tchèques. Moi j’aurais aimé les voir", a expliqué Di Meco ce mercredi dans le Super Moscato Show sur RMC.

"L’équipe de France avait le potentiel pour aller au moins en finale. Il y a le regret de ne pas avoir souvent vu ensemble Benzema avec Mbappé, Dembélé, Coman, Griezmann… Ce sont de tels talents… Le problème de Karim a été extrasportif, ce n’est pas le sportif qui l’a écarté de l’équipe de France. C’est pour ça que j’ai des regrets", a-t-il souligné. Au fil de 97 sélections, étirées sur 15 ans du 28 mars 2007 contre l’Autriche au 13 juin 2022 face à la Croatie, Benzema aura planté 37 buts. Et laissé le souvenir d’une aventure constituée autant de hauts que de bas.