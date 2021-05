Équipe de France: les ventes de maillots explosent depuis le retour de Benzema

L’entreprise Unisport a constaté sur son site une explosion des ventes du maillot de l’équipe de France depuis l’annonce des joueurs retenus pour l’Euro, marquée par le retour inattendu d’un certain Karim Benzema. Pas forcément un hasard.

L’effet Benzema ne s’est pas fait attendre. L’annonce du retour en sélection de l’attaquant madrilène a boosté les ventes de maillots de l’équipe de France. Selon Unisport, distributeur d'articles de football en Europe, qui dresse un premier bilan dans un communiqué transmis à RMC Sport, les ventes des maillots des Bleus ont explosé avec une croissance de 2400% par rapport à la veille, et de 1200% par rapport à la semaine précédente. Chez Nike, à la boutique emblématique des Champs-Elysées, les lettres pour le flocage du maillot de Karim Benzema sont épuisées ce samedi matin.

"Nous n'avons peut-être pas assez de flocages Benzema"

"C’est incroyable de voir l’impact que peut avoir un seul joueur sur les ventes de maillots, déclare le chef des ventes France chez Unisport, Victor Saulnier. Nous savions que les maillots de l'équipe de France seraient populaires. Les Bleus sont l'actuel champion du monde de football, l'équipe comprend certains des joueurs les plus populaires au monde et les supporters sont extrêmement passionnés. Mais même avec des attentes élevées, les chiffres des ventes sont déjà au-dessus de nos attentes. "

Difficile pour l'entreprise de ne pas faire le lien centre l'explosion des ventes et la sélection de Benzema qui, quelques heures avant son officialisation, apparaissait encore comme un doux rêve pour les fans de l’attaquant formé à l’OL, mis à l’écart pendant plus de cinq ans. "Nous n’avons peut-être pas assez de maillots de la France et de flocages Benzema en stock pour les semaines à venir. Nous recommandons donc aux consommateurs d’agir rapidement au cas où ils souhaiteraient obtenir le maillot de leur joueur préféré", conseille d'ailleurs Victor Saulnier.

Le numéro 19 pour Benzema

Rappelé après cinq ans et demi d'absence, Benzema portera le numéro 19 durant l'Euro (11 juin-11 juillet), a dévoilé ce vendredi la Fédération française de football. Le maillot floqué du numéro 9, que porte le buteur du Real Madrid en club, reste la propriété d'Olivier Giroud (Chelsea), le deuxième meilleur marqueur de l'histoire des Bleus, également appelé parmi les 26 joueurs retenus pour le tournoi. "KB9" a porté le 19 à ses débuts à Lyon, entre 2005 et 2007.

Le sélectionneur Didier Deschamps a surpris mardi dernier en rappelant Karim Benzema, tenu à l'écart de la sélection depuis 2015. "Chacun a son avis, sa position. Moi je suis très, très content de le retrouver. Déjà parce que humainement, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et quand on voit ce qu'il fait au Real depuis si longtemps, c'est un très, très grand joueur", a déclaré ce vendredi devant la presse le gardien de l'OM Steve Mandanda, doublure de Hugo Lloris à l'Euro, répétant ce qu’il avait déjà dit à notre antenne dès mardi soir.