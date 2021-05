Equipe de France: "gracié", "déconfiné", la presse salue le retour de Benzema

Le retour de Karim Benzema en équipe de France pour disputer l’Euro fait évidemment beaucoup parler ce mercredi matin, notamment en Espagne mais aussi dans les trois pays que les Bleus affronteront en poules.

La presse madrilène n’avait pas attendu l’officialisation du retour de Karim Benzema pour s’emballer sur le sujet. Mais ce mercredi matin, l’attaquant du Real Madrid s’affiche en grand avec le maillot de l’équipe de France sur la une d’As. Derrière ce titre: "Gracié". Auteur d’une très grosse saison (29 buts en 45 matchs), le joueur de 33 ans a finalement été rappelé par Didier Deschamps après cinq ans et demi d’absence. Une telle longévité loin de la sélection a souvent interrogé les journaux sportifs de la capitale espagnole qui savourent donc ce retour en grâce.

Marca, l’autre grand quotidien sportif de la ville, y consacre un plus petit espace dans un coin de sa première page consacrée au déjeuner entre Luis Suarez et Lionel Messi, qualifié de "12e joueur de l’Atlético" dans la course au titre avec le Real.

En France, la nouvelle occupe évidemment la Une de L’Equipe: "la surprise du chef" et du Parisien qui use de la métaphore avec la réouverture des théâtres, cinémas et terrasses de cafés et restaurants ce mercredi: "Deschamps déconfine Benzema".

La Une du Parisien de ce mercredi © Capture

Le retour de Benzema a également été suivi de près chez les trois adversaires des Bleus en phase de poules de l’Euro. En Allemagne, premier adversaire des Bleus le 14 juin à Munich, Kicker constate que la "France rappelle Benzema". Il salue aussi la présence de cinq joueurs évoluant en Bundesliga (Pavard, Hernandez, Tolisso, Coman et Thuram).

Les principaux médias sportifs du Portugal, dernier adversaire de la France (le 23 juin à Budapest), ont aussi traité cette grande nouvelle. Mais elle n’apparait pas sur les Unes du jour d’A Bola, O Jogo ou Record, plus tournés sur la dernière journée du championnat du Portugal ou sur l’annonce de la liste de la Seleçaco prévue jeudi.

En Hongrie, deuxième adversaire des hommes de Didier Deschamps, le quotidien Nemzeti se pince presque pour y croire: "Benzema est vraiment présent à l’Euro avec la France".