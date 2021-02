Equipe de France: Lucas Digne, "à l'aise" chez les Bleus, vise l'Euro

Après avoir été absent du Mondial 2018, Lucas Digne fait de sa participation à l’Euro 2021 un objectif majeur. Au micro de RMC Sport, il s’est également confié sur sa relation avec Carlo Ancelotti à Everton.

Il n’était pas présent au Mondial en Russie en 2018, mais Lucas Digne veut se rattraper et espère désormais porter le maillot de l’équipe de France à l’Euro (11 juin-11 juillet). "Ça fait longtemps que je suis en équipe de France maintenant, je m’y sens vraiment bien. J’ai 35 sélections, ce n’est pas rien, je me sens vraiment à l’aise dans cette équipe", a-t-il confié à RMC. "Il faut que je continue comme ça, ca fait partie de mes objectifs", a poursuivi le défenseur d’Everton.

"Je joue mon meilleur football"

"Depuis que je suis arrivé à Everton, je pense que j’ai passé un cap. Je joue mon meilleur football, je suis dans mes meilleures années. […] J’essaie de faire mon maximum pour être le plus complet possible. Je sais que c’est très important d’être un bon défenseur et un bon contre-attaquant. Il faut savoir trouver le juste milieu", développe-t-il encore. Mais en équipe de France, la concurrence est rude. Avec les frères Lucas et Théo Hernandez, ou les homonymes Benjamin et Ferland Mendy, Didier Deschamps a de nombreuses options.

Le joueur de 27 ans a également fait l'éloge de son entraîneur à Everton Carlo Ancelotti. "Le coach, c’est la pièce centrale du projet d’Everton. Que des joueurs comme James Rodriguez ou Allan soient venus, ce n’est pas anodin non plus. C’est grâce à lui. Ce sont de très bons joueurs et ils sont venus en particulier pour le coach. C’est merveilleux de pouvoir travailler avec un grand coach comme ça, qui a gagné autant de trophées et qui, humainement, est très proche des joueurs. Il est super professionnel, exigeant, et à la fois il sait être relax et calme quand il faut. Il arrive à gérer un effectif d’une manière incroyable", a-t-il raconté.