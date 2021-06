Equipe de France: Macron salue le retour de Benzema, "un choix symbolique pour la nation"

Dans un entretien exclusif accordé ce jeudi à BFMTV et RMC Sport, à la veille du début de l'Euro (11 juin-11 juillet), Emmanuel Macron a salué le retour en équipe de France de Karim Benzema, un "choix important et symbolique pour la nation".

"Ça fait plaisir !" De passage à Clairefontaine ce jeudi, pour soutenir les Bleus avant le début de l’Euro, Emmanuel Macron a échangé quelques mots avec Karim Benzema, de retour en sélection après cinq ans d'absence. Un retour bienvenu pour le président de la République, comme il l'a expliqué dans un entretien exclusif accordé à BFMTV (et à retrouver également à 18h dans l’émission "Top of the Foot" sur RMC). "Je pense que Karim Benzema représente quelque chose. Il y avait eu des moments plus tendus. Pour beaucoup de Français, c’est d’abord un grand champion de foot et je ne dis pas ça que pour sa jeunesse lyonnaise (sourire). Il est parti depuis plusieurs années en Espagne et est suivi de près par les fans. Je pense aussi que c’est un modèle de réussite pour beaucoup de jeunes issus de l’immigration", a souligné Emmanuel Macron.

"Ça va au-delà du sport"

"Il en fait partie (des modèles de réussite, ndlr). C’est un joueur qui a mûri, j’étais très content de le retrouver, a insisté le chef de l'Etat, interrogé par Mohamed Bouhafsi et Jean-Louis Tourre. Je pense que le sélectionneur a fait le bon choix, pour son équipe et le sport. Il a aussi fait un choix qui est important et symbolique pour la nation. Ça veut dire que quand on a des différends à un moment donné, des raisons qui font qu’on ne retient pas quelqu'un, et bien on peut évoluer parce que cette personne mûrit, corrige ses défauts. Karim Benzema a gagné en maturité sportive et personnelle. On le sent, il est beaucoup plus serein et épanoui. Il a une immense carrière de joueur en club." Benzema avait été écarté de l'équipe de France en 2015 avec le scandale de l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena.

Questionné sur le processus ayant conduit à cette réintégration lors de l'annonce de sa liste des 26 joueurs retenus pour l'Euro, Didier Deschamps avait avancé "des étapes importantes" et expliqué s'être "longuement" entretenu avec le buteur du Real Madrid, auteur d'une nouvelle saison pleine en club. "Je n’aspire qu’à une chose, qu’il écrive la page de l’immense joueur qu’il est au sein de l’équipe de France. Je sens qu’il a envie de faire ça", a insisté Emmanuel Macron. A ses yeux, le retour de Benzema est tout sauf anecdotique. "Ça va au-delà du sport, c’était attendu par beaucoup de jeunes et moins jeunes en France, a-t-il ajouté. Il fait partie de ces modèles. Dans la vie on peut faire des erreurs. Il faut qu’il n’y ait jamais rien de rédhibitoire quand on fait des efforts pour revenir. (...) C’est l’illustration d’une très belle intelligence, de part et d’autre, je pense que c’est pour le meilleur. Ça veut dire qu’on progresse tous dans la vie."