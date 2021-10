Equipe de France: Mbappé et Lucas Hernandez dispensés de décrassage

A l'exception de Lucas Hernandez et Kylian Mbappé, les vainqueurs de la demi-finale de Ligue des nations face à la Belgique (3-2) ont eu droit à un décrassage classique ce vendredi à Turin. L'équipe de France briguera la victoire en finale dimanche contre l'Espagne.

Au lendemain de la victoire de l'équipe de France face à la Belgique (3-2) en demi-finale de la Ligue des nations, les 22 joueurs tricolores (Digne a quitté le groupe ce vendredi matin en raison d'une douleur musculaire) se sont retrouvé au stade olympique du Torino FC pour une séance de soins et de décrassage pour les titulaires. Tous, sauf Mbappe et Lucas Hernandez. Les deux champions du monde sont restés dans une salle sous les tribunes. Ils ont fait du vélo d'appartement au bord de la pelouse avant d'effectuer des étirements et des tours de terrain avec un des kinés et le préparateur physique.

Oppositions et exercices pour les remplaçants

Ceux qui n'ont pas joué ou qui sont entrés en cours de match ont eu droit à un échauffement avec ballons par groupes de trois avec chasubles de couleurs : vert pour Kimpembe, Tchouameni et Ben Yedder, bleu pour Dubois, Guendouzi et Martial et jaune pour Upamecano, Diaby et Veretout.

Ils ont effectué un toro très animé avec beaucoup de chambrages sur les pertes de balles avant de travailler devant le but avec des centres et un jeu à trois sous la direction de Guy Stéphan. Les deux autres gardiens ont eu droit à une séance spécifique avec Franck Raviot, plus poussée pour Mike Maignan pendant que Benoît Costil était dans le but face aux joueurs de champs. La séance d'un peu plus d'une heure s'est terminée par une opposition avec d'un côté Tchouameni avec Upamecano - Veretout et Diaby devant Costil. En face, Maignan pour faire le nombre avec Kimpembe - Dubois - Guendouzi et Martial. L'équipe de France affrontera l'Espagne dimanche en finale de la Ligue des nations.