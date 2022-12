France-Pologne: Deschamps vante le "décrié" Giroud et le "meilleur joueur du monde" Mbappé

Après la victoire de l'équipe de France (3-0) face à la Pologne dimanche lors d'un huitième de finale de Coupe du monde, Didier Deschamps a félicité les buteurs Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Si le nouveau meilleur scoreur des Bleus a "été beaucoup décrié", l'attaquant du PSG est actuellement le "meilleur joueur du monde" selon le sélectionneur.

Pour la troisième fois de suite, l'équipe de France disputera les quarts de finale de Coupe du monde grâce à un succès ce dimanche face à la Pologne (3-0). Une fois de plus, Didier Deschamps se trouve sur le banc des Bleus, lui qui a connu le sacre en 2018 quatre ans après un quart perdu face à l'Allemagne en 2014.

Avant la rencontre, nombreux étaient ceux à imaginer l'équipe de France triompher face à la Pologne de Robert Lewandowski. Désormais, la France attend de connaître son adversaire pour le quart qui aura lieu samedi (20h) face au vainqueur de la rencontre dimanche (20h) entre l'Angleterre et le Sénégal. "Dans la peau du favori, on ne pouvait que se qualifier mais le faire sur le terrain, c'est quand même mieux, a répondu Didier Deschamps après la partie en zone mixte. On a six jours pour souffler et préparer ce quart de finale, c'est quand même le troisième d'affilée et avec beaucoup d'ambitions. Pour le moment, l'important est d'apprécier et de savourer."

Mbappé est-il le meilleur joueur du monde actuellement? "Oui, évidemment", répond Deschamps

Avec un doublé de Kylian Mbappé et un but d'Olivier Giroud, qui a signé un record avec une 52e réalisation sous le maillot bleu, la France a réussi à dominer son adversaire, qui a quand même posé des problèmes notamment en première période. Interrogé sur l'attaquant du PSG, le sélectionneur a acquiescé lorsqu'on lui a demandé si son joueur était actuellement le meilleur au monde.

"Je ne suis pas objectif, je suis Français et son entraîneur mais oui évidemment. Il s'est préparé pour cette Coupe du monde. Même s'il n'a pas fait son meilleur match pendant une bonne heure, il a cette capacité, parce qu'on le surveille aussi de près, comme les joueurs hors norme, à pouvoir changer le cours d'un match à tout moment", a noté Deschamps.

Deschamps félicite Giroud, qui a été "beaucoup décrié"

Sur l'ouverture du score, Kylian Mbappé a aussi été décisif pour servir Olivier Giroud, qui a marqué son troisième but dans la compétition. "Que Giroud soit un joueur incroyable, il y en a beaucoup qui le disent maintenant, il a été beaucoup décrié quand même mais Olivier, c'est Olivier avec son état d'esprit. Il a toujours dû se battre dans un registre qui est le sien, a réagi Deschamps. Quand il n'a pas été décisif, il est tellement utile à l'équipe mais comme tout avant-centre, il préfère la victoire collective mais de gagner avec ce record de buts, ce n'est pas rien et ce n'est pas n'importe qui qui le détenait avec Thierry Henry."

En participant à ce huitième, Hugo Lloris a lui rejoint Lilian Thuram au nombre de matchs disputés avec l'équipe de France, soit 142 sélections. Le portier des Bleus a aussi égalé Thierry Henry et Fabien Barthez au nombre de matchs joués en Coupe du monde (17). "Il y a aussi le record d'Hugo Lloris. Ce sont ceux (avec Griezmann, Giroud et Varane, NDLR) qui sont là depuis le premier Mondial en 2014 et qui sont encore là. Il faut souligner l'exigence que demande le haut niveau et ces joueurs s'y sont maintenus, a déclaré le sélectionneur français. Ils ont toujours envie de gagner et transmettent ça aux jeunes."