Equipe de France: Giroud rassure sur sa relation avec Benzema

Depuis le retour de Karim Benzema en Equipe de France pour l'Euro 2021, le statut en Bleu d'Olivier Giroud a considérablement changé. Rappelé par Didier Deschamps en l'absence du Madrilène, il a tenu à rassurer sur son état d'esprit.

Olivier Giroud sera-t-il de la partie au Qatar en fin d'année ? Ecarté du groupe France après l'Euro, avant d'être réintégré en mars dernier pour pallier l'absence de Karim Benzema, Olivier Giroud est de nouveau appelé pour ce rassemblement de septembre, en l'absence du Madrilène. Depuis l'échec de l'Euro, les deux joueurs n'ont plus jamais été rappelés ensemble.

>> Equipe de France: les infos en direct

Didier Deschamps "m'a expliqué tout simplement qu'il y avait aujourd'hui une hiérarchie établie en équipe de France", a expliqué Olivier Giroud à RTL. L'attaquant de l'AC Milan a réaffirmé qu'il était prêt à tout pour aider l'Equipe de France, mettant en avant son état d'esprit: "Même en étant sur le banc, j'ai toujours tiré dans le sens de l'équipe. Je n'ai jamais mis le souk dans un vestiaire, donc ça aussi c'est une notion importante à prendre en compte".

"Quand Karim marquait, j'étais le premier à le féliciter"

Indispensable à l'Equipe de France en l'absence de Karim Benzema, Olivier Giroud a été le principal perdant du retour de la star du Réal dans le groupe France. Même si leur relation a souvent posé question, notamment à cause de l'épisode du karting - lors d'un live Instagram avec Mohamed Henni en mars 2020, Karim Benzema avait déclaré à propos d'Olivier Giroud: "On ne confond pas la F1 et le karting" -, Olivier Giroud assure qu'il n'y a aucune animosité: "Quand Karim marquait à l'Euro, j'étais le premier à le féliciter, à lui sauter dessus."

"Je suis un joueur d'équipe, appuie l'attaquant de l'AC Milan, un 'team player' ('un joueur d'équipe') comme on dit, qui joue pour l'équipe, qui est à fond derrière le groupe et aussi les attaquants quand ils marquent."

Reste à savoir si ces déclarations suffiront à convaincre Didier Deschamps de rappeler les deux hommes en même temps, à l'occasion du Mondial (20 novembre-18 décembre).