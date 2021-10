Équipe de France: "Mbappé n’est pas compliqué à gérer", assure Deschamps

Dans une interview accordée au Parisien, Didier Deschamps explique sa relation avec Kylian Mbappé. Le sélectionneur des Bleus estime que l’attaquant du PSG n’est pas plus difficile qu’un autre à manager. Malgré un statut forcément à part.

Il n’y a plus aucun souci. C’est le message transmis par Didier Deschamps à l’heure d’évoquer le cas de Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé au Parisien, publié ce mercredi, le sélectionneur de l’équipe de France explique sa relation avec l’attaquant du PSG. Trois mois après la sortie de route lors de l’Euro 2021, il assure que le buteur de 22 ans, qui s’était notamment accroché avec Olivier Giroud durant la compétition, ne lui pose pas de problème particulier au quotidien.

"Kylian n’est pas un joueur compliqué à gérer, tranche Deschamps. Il s’inscrit toujours dans un objectif collectif. Après, il a cette capacité, partagée avec quelques joueurs, à pouvoir faire la différence tout seul ors d’un match. Mais ce n’est pas pour ça que lui-même s’autoexclut de l’objectif collectif."

"L’équipe de France sera plus forte avec Mbappé"

Le caractère et le statut du champion du monde 2018 nécessitent tout de même parfois quelques échanges. Un dialogue que le sélectionneur apprécie: "Ça passe par des discussions souvent très enrichissantes. Quand j’ai quelque chose à dire, à lui comme à un autre d’ailleurs, pour le bien de l’équipe, je le fais. C’est comme ça depuis le début et je continuerai ainsi. Je préfère avoir Kylian dans mon équipe parce que je sais que l’équipe de France sera plus forte avec lui que sans lui."

Cette mise au point intervient au lendemain des propos remarqués de Kylian Mbappé, qui s’est exprimé sur RMC, mais aussi dans L’Équipe. En laissant entendre qu’il s’était posé des questions sur son avenir international après le dernier Euro. "J’ai toujours mis l’équipe de France au-dessus de tout et je la mettrai toujours au-dessus de tout. Surtout, je n’ai jamais voulu être un problème, a-t-il confié. Mais à partir du moment où j’ai ressenti que je commençais soi-disant à devenir un problème et que les gens me ressentaient comme un problème… Le plus important, c’est l’équipe de France, et si l’équipe de France est plus heureuse sans moi, c’est comme ça."

"Faire l’unanimité, ce n’est pas possible"

Face à Jérôme Rothen, la star du PSG a également répondu aux critiques sur son arrogance: "Je peux comprendre. Je ne suis pas si vieux que ça. J’ai été dans cette peau, j’ai regardé les matchs, j’ai commenté. C’est de l’instantané: "Il se prend pour qui à faire ça, à dire ça?". Et dans une heure, t’as oublié. Je n’ai vraiment pas de problème avec ça parce que je suis au clair avec la personne que je suis, avec mes valeurs. Des fois, ça ne plait pas. Je peux comprendre. Et je ne suis pas têtu, entêté, sur: "Tout ce que je fais, c’est bien". Désolé de le dire: des fois, j’ai fait de la merde. Et j’en ferai encore. Mais je vais essayer de limiter le plus possible. Mais je suis au clair avec ça, avec les critiques. Ça fait partie du job. Tu ne peux pas vouloir être connu, reconnu mondialement, et faire l’unanimité. Ce n’est pas possible".