Équipe de France: "Mbappé, tu ne peux pas faire autrement que le mettre capitaine", le choix de Dupraz pour les Bleus

Après les retraites de Lloris et Varane, l'équipe de France se cherche un nouveau capitaine. Pour bPascal Dupraz, le choix est évidennt il s'agit de Kylian Mbappé : "meilleur joueur du monde, leader de la nouvelle génération"

Pour le prochain rassemblement de l'équipe de France, une page se tourne. Après les retraites internationales d'Hugo Lloris et Raphaël Varane, capitaine et vice-capitaine des champions du monde 2018, qui va récupérer le brassard ? Comme RMC Sport l'expliquait début février, Kylian Mbappé est le grand favori pour endosser ce rôle.

Le buteur du PSG a pris une nouvelle dimension en Bleus depuis la dernière Coupe du monde. Sa légitimité sur et en dehors du terrain n’est pas contestée. D’ailleurs Hugo Lloris le citait naturellement quand il a été questionné sur son successeur. L'attaquant a également porté à plusieurs reprises le brassard avec le club de la capitale. Le nommer capitaine des Bleus est donc une évidence pour Pascal Dupraz.

>> L'actualité de l'équipe de France en direct

Un joueur "charismatique" et un "leader"

"Comment tu peux dire que Kylian Mbappé n'est pas le garçon légitime pour être le capitaine de l'équipe de France. Mbappé tu ne peux pas faire autrement que le mettre capitaine parce que c'est déjà le meilleur joueur du monde. En plus de ça, il est charismatique et il est le leader de la génération qui se renouvelle en équipe de France, explique-t-il dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC. Il est là pour longtemps. Il se veut exemplaire. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'il dérive complètement. Je voudrais qu'il fasse du bien à notre football. Il en fait sur le terrain, mais il pourrait en faire aussi en dehors pour que notre football professionnel redore son blason. J'espère que Dider Deschamps aura cette idée géniale de mettre Kylian Mbappé capitaine pour ne pas qu'il chope le cigare. C'est un garçon pondéré et intelligent, capable de s'exprimer correctement."

Autre candidat légitime pour devenir le nouveau capitaine de l'équipe de France: Antoine Griezmann. Le joueur de 31 ans (117 sélections) est le meilleur passeur décisif de l’histoire de l’équipe de France. Son vécu avec les Bleus parle pour lui. Finaliste à l’Euro 2016 et lui aussi champion du monde en 2018. Pourtant, Pascal Dupraz ne semble pas emballé par cette idée. "Je ne lui veux pas de mal, mais Antoine Griezmann, ça va s'arrêter à un moment donné. Je parle pour le long terme." La décision sera annoncée par Didier Deschamps cette semaine, alors que les Bleus entament leur campagne de qualification pour l'Euro 2024 avec la réception des Pays-Bas ce vendredi.