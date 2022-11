Equipe de France: moins de la moitié des champions du monde 2018 devraient être au Qatar

Après l'annonce, lundi, du forfait de Paul Pogba - par la voix de son avocate - pour la Coupe du monde, les Bleus perdent un nouveau cadre qui avait brillé en Russie en 2018. Au Qatar, ils ne seront plus très nombreux à défendre leur couronne de champion du monde.

Dans moins de trois semaines, les joueurs sélectionnés par Didier Deschamps devront faire sans les deux maillons forts de l'entrejeu tricolore qui avaient permis, lors de l'épopée russe il y quatre ans, à l'équipe de France de décrocher une deuxième étoile de champion du monde.

>> Coupe du monde 2022: les infos en direct

10 champions du monde "au mieux" retenus par Deschamps ?

Lundi, le forfait de Paul Pogba pour le Mondial au Qatar a été officialisé, plusieurs semaines après celui de N'Golo Kanté. Assurément un coup dur pour les Bleus, au regard de l'invincibilité du duo lorsqu'il a été titularisé ensemble en sélection. Si cela peut permettre d'ouvrir les portes à plusieurs hommes à l'expérience moins fournie - Guendouzi, Camavinga, Veretout, Fofana... - il n'en reste pas moins que les joueurs sacrés en 2018 ne seront pas nombreux à figurer sur la liste de "DD", qui doit être annoncée le 9 novembre prochain.

En effet, moins de la moitié des champions du monde présents au stade Loujniki de Moscou devraient être du voyage dans l'émirat qatari. Sur les 23 joueurs de l'époque, seuls 10 d'entre eux - au maximum et sauf surprise - pourraient être retenus par Deschamps : Hugo Lloris, Alphonse Areola, Benjamin Pavard, Presnel Kimpembe, Raphaël Varane, Lucas Hernandez, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Aucun des milieux de terrain de 2018 ne devrait disputer le Mondial puisque, outre Kanté et Pogba, Blaise Matuidi, Steven Nzonzi et Corentin Tolisso n'ont plus été appelés depuis longtemps. Derrière, Samuel Umtiti, Adil Rami, Djibril Sidibé et Benjamin Mendy, en plein procès, ne devraient pas non plus disputer une nouvelle Coupe du monde, tout comme Thomas Lemar, Florian Thauvin et Nabil Fekir.