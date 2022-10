Pourquoi le procès de Benjamin Mendy entre dans un moment décisif

Le procès de Benjamin Mendy et de Louis Saha Matturie se poursuit au tribunal de Chester (Angleterre). Ouverte depuis le 10 août dernier, l’audience doit encore durer plusieurs semaines. Un moment capital est attendu dans les prochains jours: la première prise de parole du champion du monde 2018.

C’est un long procès. Interminable pour certains suiveurs, surprenant pour d’autres. Initialement, le verdict devait être prononcé le 18 novembre. "Ça sera bien après cette date", confie un journaliste présent dans la salle d’audience depuis le premier jour. Le Covid est passé par là et plusieurs protagonistes du procès ont été touchés. Au cours de ces semaines d’audience, les jurés désignés en août dernier écoutent les témoignages des victimes présumés, suivis le plus souvent des contre-interrogatoires menés par les avocats des deux accusés.

Pour se faire une idée sur ce dossier, le jury a aussi pu entendre certains témoins. Dans le box des accusés, Benjamin Mendy et Louis Saha Matturie ne bronchent pas. L’ancien footballeur est assis, un peu passif, voir totalement transparent. Il écoute chaque plaignante, prend des notes, échange avec ses représentants et débriefe lors des suspensions d’audience avec ses avocats dans une pièce à l'écart.

Premiers mots la semaine prochaine?

La semaine dernière, le jury a pu découvrir les premiers mots, sur le fond du dossier, de Benjamin Mendy, lors de la diffusion des déclarations du footballeur devant les enquêteurs. Face aux policiers, le défenseur français de Manchester City a nié et affirmé avoir seulement eu des relations sexuelles consenties avec les plaignantes. Après des semaines assis sur son siège, le champion du monde 2018 va passer de l’ombre à la lumière.

Sa première prise de parole est attendue dans les prochains jours, plus probablement lors du début de la semaine prochaine (normalement le 7 novembre). A ses côtés, l’international aux 10 sélections pourra compter sur l’appui de sa principale avocate, Eleanor Laws. Mendy peut aussi choisir de garder le silence devant le jury. La défense devra se montrer percutante pour faire effacer les premiers échanges du procureur en août dernier. Le procureur général avait qualifié le joueur de 28 ans et son complice de "prédateurs". Un mot, lâché dès les premiers jours d'audience, qui avait donné le ton du procès.

Comment sera décidé le verdict?

La date officielle de fin de procès n’a pas encore été annoncée par la justice anglaise. Lors du final, le juge va prononcer un discours pour récapituler l’ensemble des débats qui se sont déroulés pendant ces semaines d’audience. Pour décider de l’avenir de Benjamin Mendy, et de son co-accusé Louis Saha Matturie, les douze jurés d'assises vont devoir se mettre d’accord lors des délibérations, qui ne doivent pas durer moins de deux heures. Les jurés devront trouver une unanimité avant l'annonce du verdict.

Si ce n’est pas possible, le verdict sera possible à la majorité de dix jurés sur douze. Comme depuis le début du procès, la question du consentement sera au cœur de la décision finale. Mendy nie les sept chefs d’accusations de viol, la tentative de viol et l’agression sexuelle sur six femmes. En septembre, l'accusation d'une huitième femme avait été abandonnée, faute de preuve suffisante apportée par le parquet. Pour les faits qui lui sont reprochés, le Français risque la perpétuité en Angleterre.