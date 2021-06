Equipe de France: nouveau carton d'audience des Bleus face à la Bulgarie

Diffuseur du match amical remporté par la France ce mardi face à la Bulgarie (3-0), M6 est arrivé en tête des audiences. La rencontre a réuni en moyenne 7,06 millions de téléspectateurs.

A quelques jours du début de l'Euro, l'équipe de France suscite déjà de l'engouement. Lors de sa victoire ce mardi au Stade de France face à la Bulgarie (3-0) grâce à un doublé d'Olivier Giroud, l'équipe de Didier Deschamps a été suivie en moyenne par 7,06 millions de téléspectateurs (31,7% de part d'audience).

Diffuseur de la rencontre à 21h10, M6 est largement arrivé en tête des audiences de la soirée. Forcément de bon augure avant l'entrée en lice des Bleus à l'Euro, face à l'Allemagne mardi prochain (21h), à Munich. La partie sera une nouvelle fois à suvire sur M6, qui se partagera les matchs des champions du monde 2018 avec TF1 durant la compétition.

L'audience progresse encore

L'audience est même en progrès par rapport à la dernière affiche amicale face au pays de Galles, remportée par les Bleus (3-0), et suivie le 2 juin dernier sur TF1 par 6,94 millions de téléspectateurs et une part de marché de 30,2%. Lors de ce nouveau carton d'audience ce mardi soir, les supporters français se sont très certainement inquiétés pour Karim Benzema, sorti sur blessure en première période et remplacé par Olivier Giroud.

Après le match, Didier Deschamps a indiqué qu'il ne s'agissait que "d'un coup" pour Karim Benzema et que ce n'était pas "dramatique". L'attaquant du Real Madrid est attendu pour l'Euro comme titulaire à la pointe de l'attaque avec Kylian Mbappé, tous les deux soutenus par Antoine Griezmann. Dans un système en 4-4-2 losange, les Bleus de Deschamps n'ont eu en tout cas aucun mal à se défaire de la Bulgarie, avec un retourné de Griezmann pour ouvrir le score.

Si la préparation pour cet Euro a été courte, avec seulement deux matchs amicaux, l'équipe de France de France a pu retrouver 5.000 spectateurs au Stade de France ce mardi. De quoi ravir les joueurs et les supporters, avant l'entame de l'Euro par un déplacement à Munich, pour affronter l'Allemagne. Ensuite, N'Golo Kanté et ses partenaires s'envoleront à Budapest, pour défier la Hongrie le 19 juin. Toujours dans la capitale hongroise pour leur dernier match de leur phase de groupes, les Français retrouveront le Portugal le 23 juin, pour une revanche de la dernière finale de l'Euro.