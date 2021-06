France-Bulgarie: "Pas de souci particulier" pour Benzema, selon Deschamps

Didier Deschamps s’est montré rassurant au sujet de Karim Benzema, après sa sortie sur blessure lors de France-Bulgarie ce mardi soir (3-0), à une semaine de l’entrée en lice des Bleus à l’Euro.

Karim Benzema pourra-t-il être à 100% le 15 juin, à Munich ? Pour son deuxième match après son grand retour en équipe de France, l’attaquant du Real Madrid a dû sortir à la 40e minute de la rencontre de préparation face à la Bulgarie ce mardi soir au Stade de France (3-0). Il a été touché à la cuisse droite, juste au-dessus du genou, après un duel aérien. Comme à la mi-temps, Didier Deschamps s’est montré plutôt rassurant pour son attaquant à l’issue du match, en conférence de presse.

Selon le sélectionneur de l’équipe de France, Karim Benzema a été victime d'un "coup", d'une "béquille". "Il sentait le muscle dur et il ne fallait pas prendre de risque", a répété Didier Deschamps. Relancé un peu plus tard sur sa potentielle inquiétude à une semaine d’Allemagne-France, premier match de l’Euro pour les Bleus, il a de nouveau dédramatisé la situation.

Deschamps: "Rien de dramatique"

"C’est un coup. Il y a toujours pire dans la vie, a estimé Didier Deschamps. Si c’est une cheville ou un genou, on ne se pose pas la question. Là, c’est un coup. J’ai un staff médical de haut niveau. On va faire ce qu’il faut. On ne va pas passer chaque jour en se disant ‘comment il va, comment il va’. Ça ira mieux de jour en jour. Je n’ai pas de souci particulier ce soir. Il y a des impondérables. Les fameux et indésirables impondérables, ils sont là, ils peuvent arriver. Aujourd’hui, il n’y a rien de dramatique."

Au Stade de France, Olivier Giroud a retrouvé sa place à la pointe de l’attaque des Bleus après la sortie du revenant Karim Benzema. Et l’attaquant de Chelsea a encore prouvé son efficacité en inscrivant un doublé en fin de match (83e, 90e). Il n’est plus qu’à cinq buts du record de Thierry Henry (51).