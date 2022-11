Equipe de France: "On a appris le lendemain matin", Konaté et Camavinga reviennent sur le forfait de Benzema

Ibrahima Konaté, qui pourrait être titulaire contre l'Australie pour le premier match de l'équipe de France à la Coupe du monde 2022, est revenu sur le forfait de Karim Benzema et la façon dont il l'avait appris.

C'était le coup dur de la journée d'hier au sein de l'équipe de France, le forfait de Karim Benzema pour l'ensemble de la Coupe du monde. "A l'entraînement je ne l'ai pas vu sortir, a expliqué Ibrahima Konaté en conférence de presse, ce dimanche. Après on a su qu'il était sorti à cause d'une douleur. Il a dû faire quelques examens mais il était un peu tard, nous on est tous partis au lit. On a appris la nouvelle un peu comme tout le monde ici, le lendemain matin."

>> Equipe de France: les infos en direct

Le défenseur de Liverpool assure toutefois que ça ne change rien aux ambitions des Bleus pour ce Mondial. "Ca nous fait mal, c'est un coup dur pour l'équipe de France, mais notre objectif ne change pas, c'est toujours le même. Ca fait partie des choses du football, on doit faire avec, avancer et ne pas regarder derrière nous parce qu'on a un match qui arrive très rapidement. Si on commence à regarder ces choses-là, ça risque d'être compliqué."

>> Coupe du monde 2022: les infos en direct

"Je l'ai eu par message, il était dépité"

Eduardo Camavinga, lui, s'est visiblement couché un peu plus tard que son coéquipier et a appris la nouvelle avant d'aller dormir. "La soirée d'hier n'était pas une bonne soirée. On a su dans la soirée que Karim était indisponible, a expliqué le Madrilène, coéquipier de Benzema en club. Il n'a pas pu nous le dire en face parce qu'il est parti très tôt ce matin."

Le milieu de terrain tricolore a cependant échangé avec le dernier Ballon d'or plus tard dans la journée. "Je l'ai eu par message, il était dépité de ne pas pouvoir jouer cette compétition qui le tenait à coeur, a-t-il reconnu. C'est un des leaders qui part. Mais il y a quand même de gros joueurs ici et on va se battre pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, pour ceux qui sont forfaits, et pour toute la France."