Equipe de France: la FFF au soutien de Camavinga, cible d’insultes racistes

Le compte Twitter officiel de l’équipe de France a publié un message de soutien à Eduardo Camavinga (20 ans), victime de messages racistes sur les réseaux sociaux après la blessure de Christopher Nkunku.

L’équipe de France au soutien d’Eduardo Camavinga (20 ans, 4 sélections, 1 but). Le compte Twitter officiel des Bleus a publié un message pour défendre son milieu de terrain et déplorer les messages injurieux et racistes le visant après le forfait de Christopher Nkunku à l’entraînement, mardi lors d’un duel entre les deux joueurs. Le ralenti des images montre pourtant que Camavinga n’est pas responsable de l’entorse au genou gauche de son partenaire qui plante sa jambe dans le gazon avant de brièvement heurter son adversaire d’un soir.

La FFF "condamne avec la plus grande fermeté"

"Suite à la blessure de Christopher Nkunku, Eduardo Camavinga a été la cible de messages racistes sur les réseaux sociaux, regrette le compte de l’équipe de France. La FFF condamne avec la plus grande fermeté ces attaques et apporte son soutien à Eduardo."

Mercredi soir, Christopher Nkunku a partagé sa réaction après son forfait en défendant son jeune équipier. "Hier (mardi, ndlr) soir, suite aux examens médicaux, j’ai dû quitter les Bleus et déclarer forfait pour la Coupe du monde, a-t-il rappelé. A présent, place au travail avec pour seul et unique objectif : revenir encore plus fort. Une pensée pour mon coéquipier Eduardo Camavinga, injustement pris pour cible. La Coupe du monde doit être un moment de communion et non de division. Merci à l’ensemble du staff et à mes coéquipiers pour leur soutien. Je serai votre premier supporter, rendez-nous fiers!"

La durée de son absence serait estimée entre six et huit semaines. Selon L’Equipe, Camavinga est venu voir Nkunku dans sa chambre d’hôtel mardi soir juste avant son départ vers minuit et demi pour rentrer chez ses parents. L’ancien Rennais se serait senti mal à l’aise et peiné de ce terrible coup du sort à la veille de rejoindre le Qatar, où les Bleus sont arrivés mercredi en début de soirée. Nkunku a été remplacé par Randal Kolo Muani, qui rejoindra ses coéquipiers ce jeudi matin en provenance du Japon où il était en stage avec son club de Francfort.