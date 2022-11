Equipe de France: "On a été entendus", Lloris annonce un accord prochain sur le dossier des droits à l'image

Au premier jour du rassemblement des Bleus à Clairefontaine avant le départ pour la Coupe du monde au Qatar, Hugo Lloris a abordé l’épineux dossier des droits à l’image pour les joueurs, et de la charte sur les sponsors. Le capitaine de l’équipe de France a annoncé qu’un accord allait prochainement être trouvé.

Huit mois après le premier refus de Kylian Mbappé de participer à une opération de partenaire avec la FFF, la question n'a toujours pas été complètement réglée. Ce lundi, jour de rassemblement des Bleus à Clairefontaine avant le départ au Qatar pour disputer la Coupe du monde en milieu de semaine, Hugo Lloris s’est exprimé sur l’épineux dossier des droits à l’image et de la charte sur les sponsors.

"On a été entendus, des efforts sont faits de la part des deux parties, a salué le capitaine des Bleus en conférence de presse. Un accord sera trouvé prochainement. Mais on le met de côté car on est focalisés sur cet événement majeur, c'est une opportunité qui se présente tous les quatre ans, on veut mettre toutes les chances de notre côté. Mais pour le bien des joueurs présents et pour l'avenir, il faut avancer sur cette convention. Je n'ai aucun doute que ça aboutira sur un accord."

Un bras de fer incarné par Kylian Mbappé

Fin octobre, dans un communiqué transmis à l’AFP, les joueurs de l'équipe de France ont indiqué avoir transmis au président de la Fédération française de football un projet modifié de convention des droits à l'image. Le bras de fer avait été incarné par Kylian Mbappé. En mars, l’attaquant du PSG a snobé plusieurs opérations publicitaires. En septembre, il a de nouveau brandi cette menace avant de finalement faire plier la Fédération.

Représentés par leur capitaine Hugo Lloris, les Bleus souhaitent que le nouveau texte entre en vigueur en janvier 2023, après la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Le document proposé ramène la durée de la convention "à deux ans", et revient également sur "la clarification des droits de la FFF sur l'image collective de l'équipe de France" mais aussi sur le "droit de chaque joueur sur son image individuelle".