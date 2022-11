Équipe de France: "On est là pour jouer au football", Guendouzi répond à Oudéa-Castera sur le brassard

Présent en conférence de presse, ce jeudi au Qatar, Mattéo Guendouzi en a profité pour répondre à Amélie Oudéa-Castera. La ministre des Sports a invité les Bleus à continuer à exprimer leur "engagement en faveur des droits humains" durant la Coupe du monde 2022.

L’image a marqué les esprits. Avant leur match face au Japon, les joueurs de l’équipe d’Allemagne se sont cachés la bouche lors de la photo d’équipe, mardi à la Coupe du monde 2022. Un geste fort en réponse à la décision de la Fifa d’interdire le port d’un brassard arc-en-ciel au Qatar. Dans la foulée, Amélie Oudéa-Castera, la ministre des Sports, a invité les Bleus à "s’exprimer" et "porter leurs messages" durant la compétition.

Interrogé à ce sujet, Mattéo Guendouzi lui a répondu ce jeudi en conférence de presse. "C’est une femme politique. Elle dit ce qu’elle a envie de dire, a estimé le milieu de terrain de l’équipe de France. Avec les joueurs, on a fait un communiqué pour bien expliquer notre ressenti par rapport à cette situation. Maintenant, on est là pour jouer au football. Honnêtement, il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à tout ça, mais on est là pour jouer au football et prendre du plaisir sur le terrain. On n’est pas insensibles à cette situation, c’est sûr, mais on est là pour jouer au football et ça jusqu’à la fin."

"Les Bleus ont aussi ces valeurs"

La semaine passée, les joueurs de Didier Deschamps ont publié une lettre commune afin d’apporter leur soutien aux ONG qui œuvrent pour la protection des droits humains. Une initiative saluée par Oudéa-Castera, qui espère voir les champions du monde se positionner à nouveau durant la compétition au Moyen-Orient. "Il y a encore des semaines devant nous dans lesquelles ils pourront être libres de s’exprimer, d’utiliser ces espaces de liberté pour porter leurs messages, a expliqué la ministre mercredi sur la chaîne Public Sénat. Ils ont ces valeurs eux aussi. Ils appartiennent à un pays qui les porte haut et c’est important qu’ils en soient les représentants."

"Je crois que la décision prise par la Fifa d’interdire ce brassard One Love n’a pas fini de faire couler de l’encre, a-t-elle complété. Est-ce que j’aurais aimé qu’il y ait un espace de pleine liberté? La réponse est clairement oui. Est-ce qu’il reste des espaces de liberté où notre équipe de France peut continuer à exprimer son engagement en faveur des droits humains? La réponse est oui. Les Allemands le montrent. Je pense que tout ça va continuer à battre son plein".