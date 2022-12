Equipe de France: Pochettino pointe les secteurs où les Bleus doivent s’améliorer avant l'Angleterre

L’ancien coach du PSG, Mauricio Pochettino, livre son analyse sur l’équipe de France, qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 après avoir écarté la Pologne (3-1). Tout en l’appelant à des progrès pour espérer conserver sa couronne mondiale.

Désormais loin de Paris, Mauricio Pochettino peut continuer d’apprécier le talent de Kylian Mbappé. Consultant pour la télévision anglaise, la BBC, l’ancien entraîneur du PSG décrypte la Coupe du monde et notamment les matchs de Bleus, brillamment qualifiés pour les quarts de finale après leur victoire contre la Pologne (3-1) qui porte le sceau de leur jeune attaquant.

>> Equipe de France: les infos EN DIRECT

"Ils ont besoin de jouer comme une équipe"

Pochettino préfère de ne pas s’emballer au moment d’évoquer la prestation des Bleus, décrivant une "performance professionnelle pour la France", comme retranscrit par le Daily Mail, avant de soulever les axes de progression. "Le travail est fait (…) Maintenant, je pense qu’il est temps d’analyser un peu. La France doit beaucoup s’améliorer. Ils ont besoin d’augmenter le niveau, la qualité. S'ils veulent être de vrais prétendants, ils doivent jouer comme une équipe. Aujourd'hui, ils étaient trop dans une situation difficile".

Le coach argentin parle également de son ancien joueur Kylian Mbappé, auteur d’un magnifique doublé et d’une passe décisive pour offrir la qualification aux Bleus, et apprend notamment qu’il s’entraîne plusieurs fois par semaine à des frappes similaires à son second but, du droit dans la lucarne opposée.

Mbappé, "un cauchemar pour la défense"

"Quand vous avez Mbappé dans votre équipe… Aujourd’hui, il a fait un travail fantastique. C’est un talent incroyable, souffle-t-il. Il est impossible à arrêter: la qualité, la capacité de frapper, la technique est tellement, tellement bonne. C’est un cauchemar pour la défense". Nul doute que l’équipe de France aura besoin de son numéro 10 en pleine bourre pour faire chuter l’Angleterre et combler les sceptiques.