France-Pologne: Emmanuel Petit met en avant le "précieux" Griezmann qui "simplifie le jeu des Bleus"

Lors de l'After Foot ce dimanche sur RMC après la victoire de la France (3-1) face à la Pologne en huitièmes de finale de Coupe du monde, Emmanuel Petit a vanté la performance d'Antoine Griezmann, à nouveau étincelant. Pour le champion du monde 2018, "Grizou" s'est complètement retrouvé au Qatar avec son changement de poste.

Antoine Griezmann découvre un nouveau rôle au Qatar. Depuis le début de la Coupe du monde, le joueur de l'Atlético de Madrid a reculé pour évoluer à un poste de milieu relayeur. Le repositionnement de "Grizou" est pour l'instant une réussite, à l'image du huitième de finale remporté dimanche face à la Pologne (3-1) où il a encore orienté le jeu des Bleus.

"Il est tellement précieux dans le jeu, dans l'équilibre. C'est un garçon qui adore courir, qui est toujours en mouvement et a une très bonne lecture de ses adversaires et de ses coéquipiers", a souligné Emmanuel Petit sur RMC à propos d'Antoine Griezmann. "J'ai toujours défendu Griezmann, même quand c'était compliqué au Barça ou à l'Atlético. Il fallait lui laisser du temps", a complété le champion du monde 1998.

Outre le côté tactique, Emmanuel Petit met en avant aussi la "joie de vivre retrouvée" d'Antoine Griezmann: "Cela faisait trois ans qu'on avait l'impression qu'il portait le poids du monde sur ses épaules et que quoi qu'il fasse, il se ferait toujours défoncer et critiquer. Il fallait lui donner le temps de se retrouver."

"Tout le monde est gagnant"

"Cela me rappelle quand j'ai changé de poste au milieu de terrain quand j'ai quitté Monaco pour Arsenal, compare Petit; Quand on te propose une mission sur le terrain qui te donne envie, ça donne de la confiance à lui, son sélectionneur et ses partenaires. Tout le monde est gagnant. Il joue à une touche de balle, il ne se complique pas la vie et son jeu est léché Le haut niveau, c'est de jouer un football simple et lui simplifie le jeu des Bleus en permanence."

Précieux en équipe de France, Antoine Griezmann a participé face à la Pologne à son 71e match consécutif en sélection, un record. Sa dernière absence remonte à un match en juin 2017 face à l'Angleterre, que la France défiera samedi (20h) pour une place dans le dernier carré. Difficile d'imaginer cette fois que Deschamps fasse sans lui contre les Three Lions.