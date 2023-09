Equipe de France: pour Deschamps, Pogba et Kanté ont "besoin encore de temps"

Au micro de Téléfoot dimanche, Didier Deschamps s'est exprimé sur les non-sélections de Paul Pogba et N'Golo Kanté pour le nouveau rassemblement de l'équipe de France.

Ils devront encore patienter. N’Golo Kanté et Paul Pogba n’ont pas été retenus par Didier Deschamps pour affronter l’Irlande, jeudi (20h45), dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024, puis l’Allemagne, mardi prochain (21h), en amical. Si leurs situations sont aujourd’hui différentes, les deux champions du monde 2018 sortent d’une saison presque blanche.

Plombé par des pépins physiques à répétition, Kanté a fini par quitter Chelsea cet été et le football européen pour rejoindre l’Arabie saoudite. Parti comme Karim Benzema du côté d’Al-Ittihad, il enchaîne à nouveau les matchs. Pogba, lui, n’a disputé que dix rencontres avec la Juventus en 2022-2023.

Deschamps fait confiance aux "plus jeunes"

Son retour sur les terrains a eu lieu le week-end dernier, après trois mois d’absence, et il espère désormais que son corps l’épargnera. En attendant, Deschamps a préféré s’appuyer sur Youssouf Fofana et Boubacar Kamara pour épauler Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et Eduardo Camavinga au milieu.

"N'Golo ? Ce n'est pas parce qu’il n’est pas appelé aujourd'hui qu’il ne sera pas appelé plus tard, a précisé Deschamps sur Téléfoot ce dimanche. J'ai eu à m'exprimer sur le fait qu'il aille en Arabie saoudite. Il reste sélectionnable. Il sort d’une année très compliquée. D'un autre côté, des joueurs plus jeunes ont pris le relais et qui ont assumé leurs responsabilités. J’ai pris l’option de leur donner encore du temps pour accumuler de l'expérience. Est-ce que N'Golo est toujours intéressé par les Bleus ? Oui, il n'y a pas de souci."

"Paul, lui, a une remise en route progressive. Il a pu rejouer une vingtaine de minutes sur le dernier match, c'est très bien. Mais c'est prématuré vu les exigences de l'équipe de France et sa situation aujourd'hui, même si elle est bien meilleure qu'il y a quelques mois. Il a besoin encore de temps", a souligné Deschamps.