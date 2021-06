Equipe de France: pourquoi Deschamps n’envisage pas d’entraîner une équipe féminine

A J-4 avant l’entrée en lice des Bleus à l’Euro face à l’Allemagne, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a été questionné par l’actrice Julie Gayet sur la possibilité d’entraîner un jour une équipe féminine de football. S’il ne s’est jamais posé la question, le Basque ne l’envisage pas pour la suite de sa carrière.

Honnête, Didier Deschamps. Si le sélectionneur des Bleus n’en finit plus de répondre aux questions sur Benzema, Mbappé & co, il s’exprime beaucoup plus rarement sur le foot féminin. Et encore moins si ça le concerne directement.

Car si Didier Deschamps soutient toujours son homologue féminine, Corinne Diacre, notamment lorsque la sélectionneure de l’équipe de France était au coeur d’une polémique avec les joueuses lyonnaises, il a rarement été interrogé sur la possibilité d’entraîner un jour une équipe de filles.

La comédienne Julie Gayet lui a posé cette question ce vendredi, dans les colonnes du Figaro. Et Didier Deschamps y a répondu avec franchise.

"Quelque chose me gênerait"

"Je ne me suis jamais posé la question, mais je ne pense pas, a déclaré "DD". Beaucoup d’hommes entraînent les filles, mais malgré tout, je pense que quelque chose me gênerait parce que ça amène à des restrictions à certains moments et qu’on ne peut pas tout partager avec ses joueuses. Dans le vestiaire notamment."

Et Deschamps de fermer la porte à une aventure dans le foot féminin: "Entraîner une équipe féminine n’est pas un de mes objectifs, cela ne m’empêche pas de m’intéresser au football féminin".

Alors que les Bleues ont bouclé leur saison par un joli succès contre l’Allemagne (1-0), en match amical à Strasbourg, les joueurs de Didier Deschamps retrouveront aussi la Mannschaft, ce mardi à Munich, pour leur premier match de l’Euro.