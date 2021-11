Equipe de France: pourquoi les Bleus pourraient quitter le Stade de France

Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), dénonce les conditions contractuelles avec le Stade de France et menace de ne pas renouveler avec l’enceinte dionysienne.

Noël Le Graët met la pression sur le Stade de France. Dans une interview accordée au Parisien, le président de la Fédération française de football dénonce les conditions du contrat actuel le liant avec le consortium. "Nous sommes en contrat jusqu’en 2024, mais c’est un contrat que je ne renouvellerai jamais de la vie", a-t-il lâché.

"On a assez payé"

Il estime que la FFF se fait léser par un contrat trop désavantageux. "Bien sûr, sinon, je ne répondrais pas, a insisté le dirigeant. Maintenant, on verra après 2024 et les JO si le stade connaît des modifications, ou si l’Etat s’en occupe davantage. Mais, dans les conditions auxquelles on a signé ce contrat parce qu’il fallait un stade pour la Coupe du monde 1998, cela suffit. On a assez payé. Nous ne renouvellerons ce contrat qu’à des conditions économiques acceptables pour la FFF."

Le Graët laisse donc planer la menace d’un départ de l’équipe de France de son enceinte principale. S’ils évoluent parfois en province (ils ont joué à Nice, Strasbourg et Lyon cette année), les Bleus ont élu domicile au Stade de France depuis janvier 1998, année de l’inauguration du stade bâti pour accueillir la Coupe du monde 1998. Depuis, l’enceinte accueille également les finales de la Coupe de France, compétition organisée par la FFF.

Celles-ci se jouaient auparavant au Parc des Princes, tout comme les matchs de l’équipe de France. Les hommes de Didier Deschamps retrouveront d’ailleurs l’enceinte du PSG samedi pour la réception du Kazakhstan, lors des qualifications à la Coupe du monde 2022 (20h45). Le match était initialement prévu au Stade de France mais des travaux de maintenance prévus sur le réseau de la SNCF à proximité ont contraint la Fédération à migrer vers le sud et la Porte d’Auteuil.